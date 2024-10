Tàu hải quân Nga đến Myanmar tham gia cuộc tập trận chung an ninh hàng hải

Bốn tàu hộ tống và một tàu hậu cần từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thilawa ở Yangon vào ngày 20/10 để tham gia cuộc tập trận chung an ninh hàng hải Myanmar-Nga.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông Myanmar ngày 21/10 đưa tin một nhóm tàu hải quân Nga đã đến Myanmar để tham gia tập trận trên biển cùng với hải quân nước này.

Theo nhật báo Global New Light of Myanmar, bốn tàu hộ tống và một tàu hậu cần từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thilawa ở Yangon vào ngày 20/10 để tham gia cuộc tập trận chung an ninh hàng hải Myanmar-Nga.

Các tàu chiến của Nga sẽ tham hoạt động diễn tập tại cảng.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Myanmar xác nhận các tàu hộ tống Gromky, Rezky và "Anh hùng nước Nga Aldar Tsydenzhapov" cùng tàu hỗ trợ Pechenga của Hạm đội Thái Bình Dương đã có chuyến thăm hữu nghị tại Myanmar.

Nguồn tin cho hay các tàu của Nga đã neo đậu tại cảng của Yangon và các tàu dự kiến ở lại thành phố này đến ngày 23/10.

Cuối tuần qua, Myanmar thông báo sẽ tiến hành tập trận an ninh hàng hải bắn đạn thật trên vùng biển phía Bắc của Biển Andaman trong các ngày 20-24/10.

Nước này cảnh báo các tàu đánh cá và máy bay không di chuyển xung quanh khu vực, song không tiết lộ liệu tàu chiến hoặc binh sỹ Nga có tham gia cuộc tập trận hay không.

Hải quân hai nước từng tiến hành tập trận chung trên Biển Andaman hồi tháng 11/2023./.

Lần đầu tiên Nga và Indonesia tiến hành tập trận hải quân chung Đại sứ Tolchenov xác nhận vào tháng 11, nhóm 3 tàu hộ tống hiện đại của hải quân Nga từ Hạm đội Thái Bình Dương sẽ có chuyến thăm hữu nghị đến cảng Surabaya, trên đảo Java của Indonesia.