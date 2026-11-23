Sau hơn 20 năm được quy hoạch làm khu xử lý chất thải tập trung nhưng chưa triển khai các công trình xử lý chính, hơn 1.700 ha đất dự án Khu công nghệ môi trường xanh tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh đang được tỉnh rà soát, định hướng lại công năng sử dụng.

Theo phương án nghiên cứu, khu đất sẽ được phân chia thành ba khu chức năng, gồm khoảng 200 ha xử lý chất thải rắn, 500 ha dự kiến tiếp nhận các cơ sở công nghiệp di dời từ Thành phố Hồ Chí Minh và phần diện tích còn lại nghiên cứu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện theo các định hướng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh; trong đó, thống nhất định hướng về nghiên cứu Khu xử lý chất thải rắn với quy mô khoảng 200 ha, ứng dụng công nghệ hiện đại, xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng, phục vụ nhu cầu xử lý chất thải của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Đề nghị Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam-Long An khẩn trương gửi văn bản đề xuất chính thức và nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Tây Ninh cũng định hướng bố trí phần diện tích 500 ha dự kiến tiếp nhận các cơ sở công nghiệp có nhu cầu di dời từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chuyên môn của hai địa phương sẽ phối hợp để xác định nhu cầu thực tế, phương án sử dụng đất, cơ chế phối hợp đầu tư hạ tầng và phương án lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với phần diện tích còn lại hơn 1.000 ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu chức năng; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trước khi xây dựng lộ trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Dự án Khu công nghệ môi trường xanh được hình thành từ nhu cầu xây dựng khu xử lý chất thải tập trung phục vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận vào đầu những năm 2000. Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 799/CP-NN chấp thuận chủ trương để Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với tỉnh Long An thực hiện khu xử lý rác quy mô hơn 1.700 ha tại khu vực xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (cũ).

Đến năm 2008, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện với kinh phí hơn 197 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xử lý chất thải rắn Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Việt Nam-Long An) được lựa chọn làm nhà đầu tư; đến năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho dự án.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2019, nhà đầu tư chỉ mới xây dựng các hạng mục phụ trợ như cầu và đường dẫn vào khu dự án; các hạng mục chính của dự án chưa được triển khai đồng bộ. Phần lớn diện tích đất sau thu hồi vẫn chưa được khai thác theo mục tiêu ban đầu. Dự án cũng chưa hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Trong khi đó, định hướng công nghệ xử lý chất thải đã thay đổi theo hướng đốt, thu hồi năng lượng, giảm nhu cầu diện tích so với phương án xử lý trước đây. Năm 2020, tỉnh Long An từng đề xuất giữ khoảng 200 ha để xây dựng khu xử lý chất thải, phần diện tích còn lại nghiên cứu chuyển sang các mục đích phát triển khác. Quá trình lấy ý kiến các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng ghi nhận các địa phương không còn nhu cầu xử lý rác tại khu vực dự án.

Tại Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023, khu xử lý chất thải rắn được xác định quy mô 200 ha. Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 cũng xác định khu xử lý chất thải rắn này có quy mô 200 ha, giao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Long An thực hiện.

Bảng thông tin dự án Khu công nghệ môi trường xanh tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, khu xử lý chất thải rắn tại xã Tân Long tiếp tục được đưa vào danh mục với quy mô 200 ha, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2027-2030. Quy mô, công suất, phân kỳ đầu tư, phạm vi ranh giới và cung cấp dịch vụ sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch, dự án.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến tháng 10/2026, việc điều chỉnh quy mô dự án vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù quy hoạch đã xác định khu xử lý chất thải rắn giảm xuống còn 200 ha, nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích dự án. Khu đất hơn 1.700 ha đã được bồi thường nhưng chưa được giao đất chính thức.

Việc phân định lại các khu chức năng, hoàn thiện quy hoạch và thủ tục đầu tư được kỳ vọng tạo cơ sở tháo gỡ những tồn tại kéo dài, khai thác hiệu quả quỹ đất đã thu hồi, đồng thời mở thêm dư địa phát triển công nghiệp và tăng cường liên kết giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý các vấn đề còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan; bảo đảm việc điều chỉnh, định hướng lại dự án được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Tây Ninh đặt mục tiêu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 Đến 2030, Tây Ninh phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 8-9% so với kịch bản thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo quy định.