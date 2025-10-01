Thái Nguyên: Truy tặng bằng khen cho người tử vong khi cứu 3 cháu nhỏ

Chiều 1/10, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tới động viên gia đình ông Phan Văn Thành, tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, không may tử vong khi tham gia cứu người đuối nước.

Sự việc diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 1/10. Khi phát hiện có 3 cháu nhỏ bị nước cuốn tại khu vực xóm Xuân Hà 1, ông Phan Văn Thành cùng 2 người dân sinh sống ở gần đó đã không ngại nguy hiểm, truy hô và lao xuống dòng nước cứu sống được 3 cháu nhỏ.

Do nước sâu nên sau khi đưa được 3 cháu nhỏ lên bờ, ông Phan Văn Thành đuối sức và bị cuốn theo dòng nước.

Đến 9 giờ cùng ngày, các lực lượng hỗ trợ đã vớt được thi thể ông Phan Văn Thành.

Tại gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan đã chia sẻ mất mát với thân nhân, bày tỏ sự tiếc thương và ghi nhận sự anh dũng cứu người của ông Phan Văn Thành, động viên gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Thành về vật chất, tinh thần, giúp gia đình vượt qua nỗi đau, sự mất mát.

Các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ truy tặng các hình thức khen thưởng cho ông Thành đảm bảo theo quy định.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã truy tặng Bằng khen cho ông Phan Văn Thành; tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Văn Đoán (người dân xóm Xuân Hà 1) có thành tích tham gia cứu người đuối nước tại xã Thành Công./.