Thanh Hóa: Hạ tải quả đồi bản Đỏ chống nguy cơ sạt lở đất

Ngày 19/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), liên quan đến vết nứt lớn được phát hiện gần đây trên quả đồi bản Đỏ, xã Phú Thanh, trực tiếp đe dọa an toàn và tính mạng của hàng chục hộ dân, hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện phương án khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa huy động nhân lực, phương tiện máy móc cắt cơ đồi bản Đỏ bị nứt để giảm tải, nhằm chống sạt lở khi có mưa xuống.

Phương án này Sở Giao thông Vận tải trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Dự kiến, khối lượng đất đá hạ tải, cắt cơ trên đồi bản Đỏ khoảng 60.000 m3. Việc hạ tải, cắt cơ là một trong những giải pháp phòng tránh sạt lở đất, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang dọn dẹp, đào đất, hạ mái taluy dương tại quả đồi bản Đỏ.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 3, hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ách tắc cục bộ trên một số tuyến giao thông.

Tại Km20+800 Quốc lộ 15, địa phận xã Phú Thanh (Quan Hóa) xuất hiện vết nứt taluy dương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15-30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5-1m. Vị trí quả đồi xuất hiện vết nứt gần khu vực có 10 hộ với 38 nhân khẩu đang sinh sống và 2 xưởng chế biến lâm sản.

Sau khi sự cố xảy ra, huyện Quan Hóa phối hợp Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa khắc phục đất đá rơi xuống tuyến đường. Huyện Quan Hóa tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn. Đồng thời, căng dây, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cử người trực gác 24/24 giờ hướng dẫn phương tiện giao thông qua lại an toàn.

Kiểm tra thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra đối với tuyến Quốc lộ 15 qua địa bàn huyện Quan Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương có phương án xử lý, khắc phục ngay vị trí đoạn tuyến có nguy cơ sạt lở nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tài sản của các hộ dân nằm dọc phía bên phải tuyến Quốc lộ 15./.

