Thanh Hóa phê duyệt dự án 17 tỷ đồng gia cố, bảo vệ di tích hòn Vọng Phu

Thắng cảnh Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kèm sấm sét.