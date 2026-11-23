Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/11, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11 Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 23/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 24/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4m, riêng khu vực Bắc Biển Đông từ 3-5m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Phía Tây Bắc Bộ

- Sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to và chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ và Trung Bộ, vùng núi có nơi rét dưới 10 độ C Từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.