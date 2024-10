Thông qua đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa X

Các đại biểu hiệp thương thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, chiều nay 17/10, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 405 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 72 vị, Ban Thường trực gồm 6 vị; Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 8 vị.

Trong số đó, cơ cấu thành phần Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên: 51 vị (tăng 4 vị so với khóa IX); Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 63 vị (bằng khoá IX); cá nhân tiêu biểu: 273 vị (tăng 15 vị so với khóa IX), cụ thể trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực là 81 vị (tăng 7 vị so với khóa IX); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị (bằng khóa IX); Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (bằng khóa IX), cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số; Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (bằng khóa IX), cơ cấu đủ 16 tôn giáo và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ đã được Nhà nước công nhận; Đại diện các thành phần kinh tế: 50 vị (tăng 7 vị so với khóa IX); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (tăng 1 vị so với khóa IX), cơ cấu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đại diện 5 châu lục.

Đại hội X Mặt trận Tổ quốc: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 1.052 đại biểu đại diện cho tất cả tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo... dự Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X còn có cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 18 vị (tăng 01 vị so với khoá IX); Trưởng các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 12 vị (tăng 1 vị so với khóa IX).

Về cơ cấu kết hợp, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X ngoài Đảng là 203 vị (tỷ lệ 50,1%); Nữ là 89 vị (tỷ lệ 21,9%); Dân tộc thiểu số là 103 vị (tỷ lệ 25,4%); Tôn giáo là 69 vị (tỷ lệ 17%); Trình độ Đại học trở lên là 327 vị (tỷ lệ 80,7%).

Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày Tờ trình thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. (Ảnh: TTXVN)

Về độ tuổi Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X từ 40 tuổi trở xuống là 43 vị (tỷ lệ 10,8%); Từ 41- 60 tuổi: 190 vị (tỷ lệ 47,9%); Từ 61 tuổi trở lên: 164 vị (tỷ lệ 41,3%). Người ít tuổi nhất sinh năm 2004: 20 tuổi (Thị Hà, cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); người cao tuổi nhất sinh năm 1934: 90 tuổi (Thái đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo).

Ngay tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp lần thứ nhất.

Ngày mai, 18/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Phiên bế mạc sẽ được Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên sóng VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam./.