Đại hội X Mặt trận Tổ quốc: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã khai mạc trọng thể sáng nay 17/10 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đại sứ, lãnh đạo một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội... đã đến tham dự đại hội.

1.052 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã về tham dự đại hội thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX Đỗ Văn Chiến cho hay thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hơn một năm qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp. Đến nay, đã tổ chức thành công đại hội ở 10.597 đơn vị cấp xã, 704 đơn vị cấp huyện và 63 tỉnh/thành phố.

Đại hội các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thông qua diễn đàn Đại hội, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là thành tựu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, thông qua Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tầng lớp nhân dân cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân; Tăng đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân; Đầu tư tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, trên cơ sở thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhằm: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gắn với 5 Chương trình hành động; Rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch của nhiệm kỳ Đại hội X (2024 – 2029); Đại hội sẽ thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách sáng suốt của Đại hội. Với tinh thần 'Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển,' Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn các vị đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, trước vận mệnh của dân tộc… đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; cùng nhau bàn bạc thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, hiến kế nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra,” ông Đỗ Văn Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khẳng định Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, không phân biệt giai cấp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng… tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

10 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động

Trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là 5 chương trình hành động đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong thực tiễn. Nhiều hoạt động đạt kết quả nổi bật, có tính lan tỏa cao, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế,” “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19,” “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… tiếp tục có dấu ấn đậm nét trong xã hội, đã khơi dậy tinh thần thi đua, học tập lao động sản xuất và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững

“100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì phát động hoặc phối hợp tham gia hàng chục cuộc vận động, hàng trăm phong trào thi đua yêu nước. Hàng trăm ngàn tỷ đồng được huy động từ các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lũ, thực hiện an sinh xã hội, phòng, chống dịch COVID-19... Đó là minh chứng rõ nét, là biểu hiện sinh động cho truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước,” Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội.

Đặc biệt, vừa qua Quỹ Cứu trợ Trung ương đã vận động được trên 2.000 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc bị thiệt hại do Bão số 3 gây ra. Lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo việc sao kê, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương, đã nhận được sự đồng tình, khen ngợi từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình dân tộc, nghĩa đồng bào và những tấm lòng thảo thơm, ấm áp.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên luôn là địa chỉ tin cậy, lắng nghe, chia sẻ; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền. Trên 20.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đã được phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội; gần 86.000 hội nghị phản biện xã hội ở các cấp; trên 8,3 triệu lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (chiếm 69% trong tổng số lượt ý kiến trong cả nước); hơn 200.000 cuộc giám sát.

Trên cơ sở kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động nhiệm kỳ trước, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể đồng thời bổ sung 1 chương trình mới trong nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

“Với tinh thần ‘Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển,’ Đại hội kêu gọi đồng bào ta ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự hào và tự tôn dân tộc, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức; lấy mục tiêu ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’ làm điểm tương đồng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc,” Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh./.