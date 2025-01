Thông xe nút giao IC 13 nối thành phố Yên Bái với cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái Trần Xuân Cường cho biết vào 17 giờ chiều 25/1, nút giao IC13 cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đoạn Km 122+240), thuộc xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, chính thức thông xe nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài-Lào Cai được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt ngày 19/8/2021 và điều chỉnh ngày 7/10/2022 với tổng mức đầu tư 362 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ tháng 3/2023, do liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội D&T, Công ty cổ phần 307 Quang Phú và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Elcom thi công xây dựng.

Theo thiết kế, dự án gồm 2 hạng mục chính. Phần nút giao IC13 với hệ thống đường giao thông nhánh chính (nhánh A) và 4 nhánh rẽ (B, C, D, E) kết nối nhánh A với cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại lý trình Km 122+240. Nhánh A có chiều dài 0,5km, chiều rộng nền đường 23,5m; các nhánh B, C, D, E có tổng chiều dài 1,5km, chiều rộng nền đường 8m. Hệ thống, ánh sáng, biển báo chỉ đường, hộ lan an toàn giao thông đã được lắp đặt đầy đủ.

Sau gần 2 năm khởi công, xây dựng, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là nút giao thứ 3 từ Cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau khi đưa vào vận hành khai thác, nút giao được kỳ vọng sẽ giúp việc di chuyển từ các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tới một số địa phương của Yên Bái như Trấn Yên, thành phố Yên Bái và các huyện, thị phía Tây của tỉnh: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải thuận tiện hơn./.

Cần hơn 181.000 tỷ đồng đầu tư nút giao, tuyến đường kết nối với cao tốc Bộ Giao thông Vận tải sẽ có giải pháp đầu tư hợp lý, hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư bảo đảm đồng bộ với các tuyến cao tốc, đặc biệt với các tuyến cao tốc sắp đưa vào khai thác.