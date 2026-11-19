Chiều 19/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.

Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; đặc biệt là sự hiện diện của 70 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 - những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, cùng 31 nhà giáo là Đại biểu Quốc hội - những người mang tiếng nói của ngành Giáo dục tới Nghị trường.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục đào tạo đã được thể chế hóa từng bước và đi vào cuộc sống.

Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với sự nghiệp trồng người.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực rất cao, Thứ trưởng khẳng định ngành Giáo dục và Đào tạo cùng đội ngũ nhà giáo sẽ tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục, khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử; giáo dục học sinh, sinh viên trước khi là công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành con người Việt Nam với chuẩn mực cốt cách Việt Nam, để nhà giáo và nghề giáo mãi mãi xứng đáng là một nghề cao quý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, đại diện các nhà giáo đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình gieo chữ ở mọi miền Tổ quốc; những nỗ lực vượt khó, tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và lồng ghép văn hóa bản địa vào bài giảng để nuôi dưỡng, chăm sóc học trò.

Các thầy cô cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể trong bối cảnh yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng cao; mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách đối với các nhà giáo, đặc biệt tại các vùng miền núi, vùng xa để tạo thêm động lực trong quá trình giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chỉ rõ dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy,” “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” đã trở thành giá trị bền vững qua nhiều thế hệ, Thủ tướng khẳng định trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tụy vẫn luôn là ký ức vô cùng đẹp và thiêng liêng. Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò.

“Hôm nay, gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, cô. Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục những năm qua; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên; các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả.

Thủ tướng cho biết vừa qua với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2; cũng như đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Thủ tướng cho rằng trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng lưu ý cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Mặt khác, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay; nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thủ tướng tin tưởng rằng dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 19/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.