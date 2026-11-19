Có những bài học không nằm trọn trong trang sách. Đó là bài học về lòng nhân ái khi người thầy tìm cách giữ học trò nghèo ở lại trường; bài học về tình yêu quê hương khi lịch sử được truyền tải qua những trải nghiệm sinh động.

Với cô Thị Hồng Oanh (sinh năm 1987), đảng viên, giáo viên môn Lịch sử người Khmer công tác tại Trường Trung học cơ sở Thạnh Bình, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, hơn một thập kỷ đứng lớp cũng là hành trình bền bỉ trao truyền tri thức, vun đắp nhân cách và lý tưởng sống cho học trò vùng biên.

Tận tụy giữ nhịp đến trường, đánh thức tình yêu sử Việt

Tốt nghiệp ngành sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Cần Thơ, năm 2012, cô Thị Hồng Oanh về công tác tại Trường Trung học cơ sở Tân Phong (nay là Trường Trung học cơ sở Thạnh Bình).

Mang theo khát vọng truyền lửa truyền thống, cô sớm nhận ra rằng, ở địa bàn còn nhiều khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Thạnh Bình, nhiệm vụ của người giáo viên không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải tìm cách giữ học trò ở lại trường.

Trong ký ức làm nghề của cô Oanh, trường hợp em Lê Hữu Phước (lớp 9B1) và em Nguyễn Thanh Trí (lớp 9B4) là những dấu ấn khó quên. Gia đình nghèo, ngoài giờ học Phước phải đi bán vé số mưu sinh nên thường mặc cảm, rụt rè. Trí đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn và học lực hạn chế.

Không đành lòng nhìn học trò dang dở ước mơ, dù không phải giáo viên chủ nhiệm, cô Oanh vẫn chủ động đến tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, phối hợp với Ban Giám hiệu và các đoàn thể kết nối học bổng, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập. Cô còn kiên trì theo sát, động viên từng tiến bộ nhỏ để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Cô Thị Hồng Oanh lắng nghe, nhận xét và hướng dẫn học sinh hoàn thiện kiến thức về chủ đề lịch sử. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chia sẻ về động lực ấy, cô Thị Hồng Oanh bộc bạch: “Là người con của đồng bào Khmer, tôi thấu hiểu những rào cản mà học sinh dân tộc thiểu số gặp phải. Tôi luôn tâm niệm không để bất kỳ em nào phải nghỉ học vì nghèo khó. Khi các em được tiếp sức từ các chính sách an sinh, sự chăm lo của nhà trường và xã hội để tiếp tục đến trường, đó chính là minh chứng sống động nhất giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ đó thêm tin yêu và nỗ lực vươn lên.”

Nhận xét về người đồng nghiệp, thầy Trần Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thạnh Bình cho biết: “Cô Oanh có chuyên môn vững, luôn sâu sát hoàn cảnh từng học sinh, nhất là các em người dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu hỗ trợ. Sự tận tâm và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của cô đã tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết.”

Không chỉ giúp học trò vượt qua khó khăn để tiếp tục đến lớp, cô Oanh còn tìm cách khơi dậy tình yêu với môn Lịch sử bằng những phương pháp sáng tạo. Năm 2019, trước thực tế nhiều học sinh xem Lịch sử là môn học khô khan, nặng về ghi nhớ, cô sáng lập và duy trì Câu lạc bộ Sử học “Búp Sen Hồng.”

Tại đây, kiến thức lịch sử được truyền tải qua các hoạt động sân khấu hóa nhân vật, kể chuyện lịch sử, thiết kế sản phẩm học tập, hành trình về nguồn, tham quan di tích và gặp gỡ nhân chứng lịch sử tại địa phương.

Song hành với trải nghiệm thực tế, cô Oanh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào bài giảng. Cô khai thác các kho tư liệu số để mở rộng góc nhìn; đồng thời rèn luyện cho học sinh kỹ năng chọn lọc, kiểm chứng thông tin và tư duy phản biện trong môi trường số.

Nhờ đó, môn Lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn. Em Nguyễn Thị Hồng Phúc (lớp 9B2) chia sẻ: “Nhờ phương pháp dạy sáng tạo của cô Oanh và các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ ‘Búp Sen Hồng’, em thấy lịch sử rất cuốn hút, dễ hiểu. Qua từng câu chuyện cô kể, chúng em thêm tự hào về truyền thống cha ông và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân với quê hương.”

Từ môi trường học tập giàu cảm hứng, nhiều học sinh có năng khiếu được cô phát hiện, bồi dưỡng. Giai đoạn 2020-2025, học sinh do cô trực tiếp giảng dạy giành 11 giải cấp huyện và 5 giải cấp tỉnh. Riêng năm học 2023-2024, 100% học sinh trong đội tuyển cấp huyện do cô phụ trách đều đoạt giải. Với cô Oanh, những thành tích ấy là kết quả đáng khích lệ nhưng điều quan trọng hơn là học sinh hiểu về cội nguồn, trân trọng giá trị độc lập, tự do và hình thành lý tưởng sống đẹp.

Lan tỏa trách nhiệm từ bục giảng đến cộng đồng

Tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên ở cô giáo Thị Hồng Oanh không chỉ thể hiện trên bục giảng mà còn được bồi đắp qua những việc làm vì cộng đồng. Thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi lực lượng tuyến đầu cơ sở căng mình chống dịch, cô Oanh tình nguyện tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine và tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu cách ly.

Giờ học của cô Oanh là nơi những câu chuyện quá khứ góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Nhớ lại những ngày tháng gian khó ấy, cô Tiêu Thị Hoàng, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Bình kể: “Cô Oanh không hề nề hà hiểm nguy, ngày đêm bám sát địa bàn hỗ trợ người dân. Khi tôi hỏi có sợ không, cô chỉ cười đáp gọn lỏn: ‘Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’! Câu nói mộc mạc ấy cho thấy bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết của một nhà giáo trẻ.”

Công tác tại địa bàn giáp ranh biên giới, cô Oanh còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân Việt Nam-Campuchia do tỉnh và địa phương tổ chức. Trong nhà trường, cô lồng ghép giáo dục ý thức giữ gìn tiếng nói, phong tục truyền thống cho học sinh Khmer vào các dịp lễ, Tết cổ truyền, giúp các em thêm tự hào về bản sắc dân tộc mình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Theo cô Hồng Oanh, niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng không phải là những khái niệm trừu tượng mà được hình thành từ thực tiễn đời sống. Khi Đảng và Nhà nước có những chính sách thiết thực chăm lo cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khi giáo viên được tạo điều kiện để cống hiến, sáng tạo và ghi nhận xứng đáng, niềm tin ấy sẽ được củng cố. Người thầy, bằng nhân cách, trí tuệ và sự tận tụy mỗi ngày chính là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần hơn với học trò.

Những nỗ lực của cô giáo Thị Hồng Oanh được ghi nhận bằng nhiều thành tích trong chuyên môn và hoạt động xã hội. Giai đoạn 2019-2025, cô liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 4 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2023 và 8 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong phong trào thanh niên và hoạt động cộng đồng, cô được trao Giải thưởng Vừ A Dính, Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI” năm 2020; nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 và được tôn vinh là gương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023. Ngày 14/4/2026, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen theo Quyết định số 682/QĐ-TTg.

Nối dài hành trình cống hiến ấy, đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2026, cô Thị Hồng Oanh vinh dự là một trong hai nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội và tham dự chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, vào ngày 19/11.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, cô Oanh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học Lịch sử, làm phong phú hoạt động của Câu lạc bộ “Búp Sen Hồng” với các chuyên đề giáo dục truyền thống cách mạng, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục là điểm tựa cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.

Từ bục giảng vùng biên Tây Ninh, cô giáo Thị Hồng Oanh đang từng ngày trao tri thức, khơi dậy tình yêu lịch sử và tiếp thêm động lực để học trò tự tin vươn lên./.

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