Chiếc áo khoác da đỏ - đen gắn liền với hình ảnh huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trong MV “Thriller” đang trở thành tâm điểm của một phiên đấu giá quốc tế khi mức trả giá đã lên tới 8,5 triệu USD, cao nhất trong số các kỷ vật của “Vua nhạc Pop” được đưa ra chào bán.

Theo dữ liệu trên trang web của nhà đấu giá Julien's Auctions ghi nhận ngày 18/11, mức 8,5 triệu USD hiện là giá trả cho lô số 3 trong phiên đấu giá mang tên “Michael Jackson: The Fashion Legacy Auction Evening Sale.”

Đây là chiếc áo khoác nổi tiếng mà cố ca sỹ - nhạc sỹ người Mỹ mặc trong MV “Thriller” - sản phẩm âm nhạc góp phần định hình phong cách biểu diễn và hình ảnh sân khấu đặc trưng của ông.

Bộ sưu tập được đưa ra đấu giá gồm 110 lô, tập hợp nhiều vật phẩm gắn với sự nghiệp của Michael Jackson, từ trang phục biểu diễn, quần áo từng xuất hiện trong các MV đến mũ, giày, găng tay và các giải thưởng âm nhạc.

Ngoài chiếc áo khoác, một kỷ vật khác cũng thu hút sự chú ý là tượng Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Award) mà Michael Jackson nhận năm 1986 nhờ những đóng góp cho ca khúc “We Are the World.”

Tượng giải thưởng này đã nhận được 33 lượt trả giá, trong đó mức cao nhất đạt 7.000 USD, bằng mức trần của giá ước tính trước đấu giá.

Hồi tháng trước, Julien's Auctions công bố kế hoạch đưa chiếc áo khoác, đôi găng tay và đôi giày lười của Michael Jackson ra đấu giá. Phiên đấu giá nằm trong khuôn khổ sự kiện “Celebrity & Pop Culture Experience” (Sự kiện về người nổi tiếng và văn hóa đại chúng), dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12 tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE)./.



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