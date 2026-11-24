Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối 24/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi năm 2026, với sự tham gia của gần 200 diễn viên người cao tuổi đến từ 11 đội nghệ thuật tiêu biểu.

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Chương trình được tổ chức nhằm tổng kết, tôn vinh, lan tỏa những kết quả nổi bật của Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi năm 2026 tại 6 khu vực; tạo không gian giao lưu, biểu diễn, góp phần khơi dậy tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi toàn quốc năm 2026 là hành trình nghệ thuật đặc biệt và giàu cảm xúc. Từ hàng nghìn tiết mục xuất sắc tại các hội diễn cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố và qua vòng thi diễn tại 6 khu vực, hôm nay, gần 200 diễn viên thuộc 11 đội nghệ thuật người cao tuổi đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi các khu vực đã về tham dự đêm công diễn.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi toàn quốc là hoạt động cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng, thành công của đêm công diễn khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của phong trào văn hóa, nghệ thuật người cao tuổi trên cả nước. Đồng thời, mong muốn các diễn viên tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật truyền thống, phát huy vai trò là những hạt nhân văn hóa tại cộng đồng; tích cực truyền dạy các làn điệu dân ca cho thế hệ trẻ, con cháu trong gia đình, dòng họ, góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách và tình yêu văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh các cấp Hội Người cao tuổi địa phương tiếp tục lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đến tận cơ sở, thôn, tổ dân phố, bảo đảm hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Tiết mục trong chương trình Liên hoan. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức 12 tiết mục đặc sắc của 11 đội nghệ thuật người cao tuổi đến từ các tỉnh, thành phố và Viện Nghiên cứu Người cao tuổi; thể hiện sự phong phú của dân ca, nghệ thuật truyền thống các vùng miền như đồng bằng Bắc Bộ, miền núi phía Bắc, miền Trung, Nam Bộ.

Nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng được giới thiệu như: dân ca quan họ, hát then, ví, giặm, hát xẩm, chầu văn, múa Chăm, dân ca Nam Bộ…

Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, gắn với phong tục, tập quán, đời sống lao động và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân. Tiêu biểu là: "Mời trầu," "Hát Then Thái Nguyên hôm nay," "Cô đôi thượng ngàn," "Chung vui câu hát cội nguồn," "Lời chào quê hương," "Xẩm chợ Đồng Xuân," "Tình rừng"… góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Đáng chú ý, các tiết mục đều do những diễn viên không chuyên là hội viên người cao tuổi biểu diễn. Dù ở độ tuổi khác nhau, họ vẫn thể hiện sự say mê, nhiệt huyết và trách nhiệm với nghệ thuật truyền thống.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao tặng thưởng, Bằng khen cho 11 đội nghệ thuật tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc./.

Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.