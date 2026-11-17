Năm giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng Việt Nam: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” diễn ra lúc 20h00 ngày 17/01/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại,” chương trình không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm nghệ sỹ tài danh mà còn mở ra khát vọng hình thành một thương hiệu concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên.

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, năm nghệ sỹ đã tạo dựng vị trí riêng bằng tài năng, sự bền bỉ cùng những đóng góp cho các ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Ngoài 5 nghệ sỹ, ekip thực hiện còn có đạo diễn Phạm Hoàng Giang, nhạc sỹ Lưu Hà An, nhạc sỹ Thanh Phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 1999, ca sỹ Trọng Tấn giành giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc với ca khúc “Tiếng đàn bầu” để lại ấn tượng sâu đậm trong công chúng. Gần ba thập kỷ sau, anh vẫn giữ được chất giọng sáng, vang, giàu nội lực, kỹ thuật vững vàng và khả năng truyền tải cảm xúc tự nhiên.

Cùng trưởng thành từ Sao Mai 1999, Anh Thơ sở hữu giọng nữ cao trong trẻo, ngọt ngào, mang đậm âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Chị ghi dấu ấn qua những ca khúc về quê hương, đất nước bằng phong cách đằm thắm, mộc mạc mà tinh tế.

Nghệ sỹ Ưu tú Lan Anh là một trong những giọng nữ cao tiêu biểu của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Điểm đáng quý ở chị là sự hài hòa giữa tính học thuật và cảm xúc, giúp những tác phẩm thính phòng đòi hỏi cao về kỹ thuật vẫn trở nên gần gũi, lay động người nghe.

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương được biết đến với giọng nam cao đầy nội lực, âm sắc sáng, những nốt cao vang, chắc cùng phong cách biểu diễn chuẩn mực. Sự nghiêm cẩn trong từng câu hát của nghệ sỹ Đăng Dương góp phần khẳng định sức hấp dẫn của dòng nhạc thính phòng trên sân khấu hôm nay.

Nghệ sỹ Ưu tú Việt Hoàn mang đến một màu sắc khác: Ấm áp, mộc mạc, từng trải và giàu tính tự sự. Anh hát như kể chuyện, chú trọng chiều sâu cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa chúc mừng các nghệ sỹ trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 17/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khán giả lâu nay đã quen thuộc với tam ca nhạc đỏ Đăng Dương-Trọng Tấn-Việt Hoàn, cũng như những màn song ca của Trọng Tấn-Anh Thơ. Tuy nhiên, “Lửa tuổi 20” mang đến một cuộc hội ngộ khác biệt khi cả năm giọng ca cùng xuất hiện trong một chương trình. Sự tương tác giữa những cá tính thanh nhạc riêng mở ra kỳ vọng về cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của từng giọng hát.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm ngôi sao, cũng không đơn thuần là cột mốc nhìn lại chặng đường gần 30 năm ca hát, “Lửa tuổi 20” còn mang theo một mục tiêu dài hơi: Xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ. Thông qua chương trình, êkip mong muốn tiếp tục đưa những ca khúc cách mạng đến gần công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Một mục tiêu quan trọng khác là thêm một lần khẳng định giá trị nghệ thuật và sức sống lâu bền của những ca khúc cách mạng; tri ân, tôn vinh các thế hệ nhạc sỹ lớn đã để lại những di sản âm nhạc quý báu trong những năm tháng kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

Theo định hướng của êkip, “Lửa tuổi 20” không dừng lại ở một đêm diễn mà hướng tới trở thành một thương hiệu concert được tổ chức hàng năm. Mỗi mùa diễn có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương, con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ. Từ đó, chương trình kỳ vọng hình thành một điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi khán giả trẻ có thể đến gần hơn với những giá trị âm nhạc và ký ức dân tộc./.

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