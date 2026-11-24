Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Trong không gian âm nhạc và trình diễn quy mô lớn, công chúng được hòa mình vào những giai điệu hào hùng, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo văn nghệ sỹ, trí thức và nhân dân.

Chương trình do Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự cống hiến của những người đã góp phần làm nên chương trình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí nhấn mạnh mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, để tình yêu văn hóa được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình, lan tỏa đến mỗi cộng đồng và đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trần Đức Thắng nêu rõ cách đây 80 năm, trong những thử thách của buổi đầu đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi." Lời căn dặn đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là những giá trị được các thế hệ cha ông trao truyền mà còn được mỗi người tạo nên bằng chính cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Đồng chí khẳng định Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản mà còn khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Với kết cấu gồm phần khai từ và ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường,” “Muôn sắc di sản,” “Bản sắc vươn xa,” chương trình quy tụ nghệ nhân, nghệ sỹ nhiều thế hệ, cùng sự hiện diện của những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Chương trình mở màn với phần khai từ “Đất nước muôn đời.” Sân khấu nghệ thuật của “Muôn sắc Việt Nam” bừng sáng, mở ra không gian nghệ thuật hào hùng, tái hiện cội nguồn dân tộc. Hai phần biểu diễn “Huyền sử Long Tiên” (âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng) và liên khúc “Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh” (sáng tác Lê Quang - Đoàn Minh Quân) đã mang đến không khí sôi động, hào hùng, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ những phút đầu chương trình.

Với hình ảnh trống đồng, chim lạc, phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân-Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội, tình đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Những giai điệu mang âm hưởng hào sảng, kết hợp cùng sự thể hiện của các nghệ sỹ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Nhóm Thanh Âm Xanh, Đoàn trống hội Công an Nhân dân, Đoàn múa HT, Khối chiến sỹ Bộ Quốc phòng và Khối sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, tạo nên màn khai từ quy mô, giàu cảm xúc.

Hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ của ngày hội âm nhạc./.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường-Non sông hòa nhịp” Tối 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.