Ngày 20/11, nhóm nhạc K-pop BIGBANG sẽ phát hành một đĩa đơn nhạc số mới, tiếp nối các hoạt động đánh dấu chặng đường 20 năm kể từ khi ra mắt công chúng.

Công ty YG Entertainment đã công bố các áp phích quảng bá sản phẩm mới trên blog chính thức của công ty. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết liên quan đến ca khúc vẫn chưa được tiết lộ.

Theo kế hoạch, đĩa đơn sẽ chính thức được phát hành vào lúc 14h ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc).

Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của BIGBANG sau ca khúc “BiiiG” được phát hành hồi tháng Tám.

Trước đó, “BiiiG” là bài hát mới đầu tiên của nhóm sau hơn 4 năm kể từ khi phát hành đĩa đơn “Still Life” vào tháng 4/2022.

Việc ra mắt đĩa đơn mới diễn ra trong bối cảnh BIGBANG đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên “XX: Cosmos," nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Bên cạnh đó, nhóm cũng dự kiến tham gia biểu diễn tại lễ trao giải MAMA Awards tổ chức ở Osaka (Nhật Bản) vào cuối tuần này.

Thông qua việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới và duy trì các hoạt động biểu diễn quy mô lớn, BIGBANG tiếp tục đẩy mạnh chương trình kỷ niệm cột mốc hai thập kỷ hoạt động trong làng nhạc K-pop./.

Từ sự bùng nổ của BIGBANG, nghĩ đến lộ trình phát triển công nghiệp văn hóa Từ sự bùng nổ của các concert, bài toán đặt ra là làm thế nào kích hoạt toàn bộ chuỗi tiêu dùng liên hoàn về lưu trú, khách sạn, ẩm thực, giao thông và các hoạt động trải nghiệm xung quanh địa phương.