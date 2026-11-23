Tối 23/11, chương trình chung kết và trao giải “Sao Mai 2026” diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam với phần thi tài của 6 thí sinh xuất sắc nhất.

Nguyễn Đỗ Khánh An, thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng Chung kết đã giành giải Nhất với phần trình diễn ca khúc “Đá trông chồng.”

Hội đồng giám khảo khách mời gồm Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh.

Trong đêm thi quyết định, Khánh An thể hiện ca khúc “Đá trông chồng” của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, tác phẩm được viết từ truyền thuyết hòn đá vọng phu.

Trước đó, Khánh An gây chú ý với những lựa chọn âm nhạc mang đậm màu sắc truyền thống như “Phật quang phổ chiếu,” “Đêm ả đào,” “Cõng mẹ về trời,” liên khúc “Hồng hồng tuyết tuyết” và “Chiều Phủ Tây Hồ,” “Phong nữ” kết hợp làn Chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn.”

Nhạc sỹ Đức Trịnh đánh giá cao tiết mục của Khánh An với kỹ thuật tốt và không có điểm gì để chê. Trong khi đó, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tân Nhàn nhận xét “Đá trông chồng” là phần thi hoàn hảo nhất cho tới thời điểm này. Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước.

"Bạn sẽ là ngôi sao của dòng nhạc dân gian trong tương lai," Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tân Nhàn khẳng định.

Giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Trong đêm Chung kết, Đỗ Hải Đăng trình bày “Con cò” của nhạc sỹ Lưu Hà An. Hoàng Thu Hà lựa chọn “Chờ chàng” của nhạc sỹ Trần Khánh Ly cho phần thi cuối cùng.

Ba giải Ba được trao cho Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An. Mai Thu Hương trình bày “Hồ thiêng,” nhạc Hoàng Thành, lời Cao Trần Nguyên. Nguyễn Xuân Dũng lựa chọn “Người Hà Nội” của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi, tiếp nối hành trình gắn với nhiều ca khúc về Hà Nội. Trong khi đó, Nguyễn Mộc An đến với đêm Chung kết bằng “Hà Tĩnh mình thương” của nhạc sỹ An Thuyên.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao những giải thưởng ghi nhận dấu ấn riêng của các thí sinh.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đỗ Hải Đăng nhận thêm giải Sol Vàng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam do nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh trực tiếp trao.

Đoàn Linh giành giải Khán giả bình chọn thông qua cổng bình chọn trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Đoàn Linh còn nhận thêm một giải Phong cách.

Giải Phong cách còn lại thuộc về Phạm Hải Anh, người theo đuổi dòng nhạc nhẹ xuyên suốt mùa giải với các ca khúc như “Yêu cho đáng,” “Cánh cửa mùa Xuân,” “Ngôi sao cô đơn.”

Hai giải Triển vọng được trao cho Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin.

Thí sinh H'Vi Ktla nhận giải Ấn tượng cùng tặng thưởng của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam.

“Sao Mai 2026” lên sóng từ ngày 4/10 với sáu liveshow. Ngày 15/11, chương trình tổ chức đêm Gala tại Quảng trường biển Sầm Sơn, đánh dấu lần đầu tiên Gala “Sao Mai” được tổ chức tại Thanh Hóa./.

Giải Sao Mai 2026: Tìm kiếm thí sinh toàn diện về thanh nhạc và trình diễn Giữa đời sống âm nhạc sôi động, Sao Mai vẫn đang giữ vững một vị trí riêng: Vừa là cuộc thi chuyên môn uy tín, vừa là một series truyền hình hấp dẫn, quy tụ nhiều phong cách âm nhạc.