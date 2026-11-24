Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 24/11, tại Nhà hát Vinpearl Theatre (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam -TTXVN) tổ chức chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền.”

Chương trình được giới thiệu trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Dự chương trình có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đông đảo văn nghệ sỹ, công chúng yêu nghệ thuật.

Về phía TTXVN có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang cùng các đồng chí lãnh đạo TTXVN.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Văn hóa soi đường, tạo động lực phát triển bền vững

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định 80 năm trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tư tưởng sâu sắc ấy không chỉ mang giá trị định hướng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, mà còn tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, văn hóa càng phải khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động về phát triển văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò của văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nghị quyết 80 cũng yêu cầu chuyển các chủ trương thành những hoạt động cụ thể, để người dân có thêm cơ hội tiếp cận, tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Mỗi sân khấu đến gần công chúng, mỗi di sản được trao truyền, mỗi người trẻ thêm yêu nghệ thuật dân tộc đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy.

Chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền" mang ý nghĩa như vậy. Những sắc thái nghệ thuật của các vùng miền cùng hiện diện trong một không gian chung, giúp chúng ta cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp phong phú và sự gắn bó của văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Báo Thể thao và Văn hóa trong việc tổ chức chương trình ý nghĩa này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh với vai trò một cơ quan báo chí chuyên sâu về văn hóa, thể thao thuộc TTXVN, Báo có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu những giá trị văn hóa, đồng thời góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ và đời sống tinh thần của công chúng. Đây cũng là cách cơ quan báo chí đồng hành với người làm văn hóa, khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với công việc gìn giữ và phát huy di sản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Với thông điệp xuyên suốt “Tôn vinh bản sắc-Tiếp nối di sản-Bồi đắp sức mạnh Việt Nam,” chương trình hướng tới tôn vinh những giá trị nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ, khẳng định vai trò của nghệ sỹ trong thực hành, trao truyền di sản, đồng thời gợi mở những cách tiếp cận phù hợp để nghệ thuật truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Lựa chọn âm nhạc làm phương tiện kết nối những sắc thái văn hóa vùng miền, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” làm nổi bật tinh thần thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Thống nhất trong đa dạng

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến từ các vùng văn hóa với lịch sử hình thành, môi trường thực hành và phong cách biểu đạt riêng.

Không gian văn hóa Bắc Bộ tái hiện qua những làn điệu như: “Ngồi tựa mạn thuyền,” “Bèo dạt mây trôi,” “Sở cầu như ý,” “Xẩm Hà thành,” “Cô Bé Đông Cuông,” “Đò đưa,” “Duyên phận phải chiều”…

Mở rộng không gian nghệ thuật dọc theo chiều dài đất nước, khán giả tiếp tục thưởng thức âm nhạc miền Trung cùng “Sông Lam tình mẹ” và âm nhạc truyền thống phương Nam với tiết mục “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam.”

Bên cạnh các loại hình dân gian, buổi diễn dành không gian cho những sáng tác đương đại. Nhóm Dòng Thời Gian trình diễn “Mái đình làng biển,” “Việt Nam tinh hoa”; Nghệ sỹ Ưu tú Mai Lý giới thiệu “Nắng đã mềm chưa - Thắm sắc muôn màu.”

Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình là sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sỹ, gồm những tên tuổi có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống, các gương mặt trẻ, nhóm nhạc đương đại và nghệ sỹ quốc tế.

Các Nghệ sỹ Nhân dân như Thúy Hường, Thanh Ngoan, Thu Huyền, Hồng Lựu, Tấn Giao… đều có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Kinh nghiệm biểu diễn cùng kỹ thuật thanh nhạc và tri thức thực hành được tích lũy qua quá trình hoạt động nghệ thuật của các nghệ sỹ đã góp phần gìn giữ phong cách, bảo tồn nét đặc trưng của từng loại hình.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan biểu diễn tiết mục “Xẩm Hà Nội,” tái hiện nét đẹp bình dị, giàu chiều sâu văn hóa của nghệ thuật hát Xẩm truyền thống đất Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sỹ nước ngoài như Sanchita Kulkarni với tiết mục “Ngồi tựa mạn thuyền,” ca sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” với phần lời tiếng Anh do chính mình thực hiện, gợi mở về khả năng giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong môi trường giao lưu văn hóa quốc tế.

Có mặt tại chương trình, chị Nguyễn Minh Anh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ niềm hào hứng khi lần đầu được trực tiếp thưởng thức trọn vẹn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của cả ba miền trên cùng một sân khấu. Trước đây, những làn điệu như quan họ, xẩm hay chầu văn vốn khá xa lạ với giới trẻ, nhưng cách dàn dựng đan xen với âm nhạc đương đại đã khiến di sản trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn nhiều.

“Tôi nghĩ những chương trình như thế này rất cần thiết, bởi khi được tiếp cận bằng một hình thức sinh động, hấp dẫn, người trẻ sẽ có thêm hứng thú và cảm thấy nghệ thuật truyền thống không phải điều gì quá xa vời,” Minh Anh nói.

Theo nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, trong điều kiện đời sống văn hóa thay đổi, nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày càng đa dạng, nghệ thuật dân tộc cần được giới thiệu bằng những phương thức phù hợp. Các chương trình biểu diễn, hoạt động truyền thông, giáo dục và giao lưu nghệ thuật có thể tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu và tiếp cận những giá trị di sản.

Từ tinh thần đó, “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong tôn vinh, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng hành cùng nghệ sỹ và các đơn vị nghệ thuật trong gìn giữ, phát huy di sản./.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” Chiều 24/11/2026, tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với thông điệp “Tôn vinh bản sắc-Tiếp nối di sản-Bồi đắp sức mạnh Việt Nam.”

