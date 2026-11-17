Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tối 16/11, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva đã long trọng tổ chức đêm nhạc văn hóa mang tên “Mạch nguồn” chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, ban lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, đại diện các tổ chức thanh niên, sinh viên cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nga.



Trong thư chúc mừng gửi đến đội ngũ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của ban lãnh đạo nhà trường đối với các hoạt động của sinh viên Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giáo dục truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại dấu ấn lịch sử tự hào của nhà trường với tiền thân là Viện Sư phạm Quốc gia Moskva mang tên V.I. Lenin - một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Liên Xô tiếp nhận sinh viên Việt Nam thuộc đoàn 100 thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang học tập vào giữa những năm 1950.

Đại sứ khẳng định Viện Sư phạm Quốc gia Moskva mang tên V.I. Lenin trước đây và Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva ngày nay chính là nguồn đào tạo những thế hệ giáo viên tiếng Nga đầu tiên của Việt Nam, những người sau này đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành giảng dạy tiếng Nga cũng như quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước.



Với chủ đề “Mạch nguồn,” đêm nhạc gồm hai chương: “Mạch nguồn tri thức” tái hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam được trao truyền qua nhiều thế hệ và “Nhịp cầu hữu nghị - Giáo dục trong thời đại mới” đề cao sự hợp tác và khát vọng vun đắp hòa bình bằng tri thức.

Người xem được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc theo dòng chảy từ đạo lý tôn sư trọng đạo của người Việt đến hành trình tiếp nhận, sẻ chia và lan tỏa tri thức nhân loại, trở thành nhịp cầu kết nối con người, gắn kết các quốc gia và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.



Sự kiện nói trên cũng là hoạt động thiết thực của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).



Chương trình "Mạch nguồn" góp phần lan tỏa đến bạn bè Nga và quốc tế truyền thống văn hóa của Việt Nam - một đất nước trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng những giá trị văn hóa và truyền thống hiếu học vẫn luôn là mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng các thế hệ người Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Concert 'Phòng khách ba thế hệ': Đêm nhạc Giáng sinh gắn kết tình cảm gia đình Chương trình mong muốn mang đến một không gian âm nhạc ấm áp, nơi các thành viên trong gia đình có thể dành thời gian cho nhau, chia sẻ cảm xúc và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa Giáng sinh.