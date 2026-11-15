Hà Tĩnh: Thầy giáo 9X dùng AI truyền cảm hứng môn Toán cho học trò

Là một giáo viên trẻ nhưng sở hữu thành tích đáng nể với giải Nhất kỳ thi giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh cùng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh, Thạc sỹ, thầy giáo Trần Đức Quân (sinh năm 1996) là tấm gương của hành trình bền bỉ tự học, dấn thân làm chủ công nghệ và truyền cảm hứng cho học trò.

Hành trình vượt khó và nỗ lực tự học không ngừng nghỉ

Sinh ra và lớn lên tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, năm 2019, sau khi tốt nghiệp Khoa Toán-Trường Đại học Hà Tĩnh với tấm bằng xuất sắc, cùng hành trang đáng tự hào là giải ba Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2017- 2018, danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng cấp Trung ương, Quân đã tự tin thi tuyển vào Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông iSchool Hà Tĩnh và gắn bó với ngôi trường này từ đó.

Hiện thầy Trần Đức Quân đảm nhiệm trọng trách Trợ lý chuyên môn khối Trung học kiêm Tổ trưởng Tổ Toán tại ngôi trường này. Nhìn lại dấu mốc xuất sắc khi đoạt giải Nhất môn Toán tại Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, là chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft nhiều năm liền, ít ai biết rằng đằng sau những thành tích là những nỗ lực miệt mài tự học, tự mày mò nghiên cứu.

Thạc sỹ, thầy giáo Trần Đức Quân, Tổ trưởng Tổ Toán trường TH-THCS-THPT iSchool Hà Tĩnh hướng dẫn học sinh trong giờ Toán. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Thầy Quân luôn chủ động cập nhật những phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, tự trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm hiện đại để không bị tụt lại phía sau trước tốc độ phát triển của kỷ nguyên số. Đối với thầy Trần Đức Quân, mỗi trang sách mở ra, mỗi bài giảng được thiết kế mới là một lần tự hoàn thiện bản thân, biến áp lực thành động lực để khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng.

Thầy Trần Đức Quân chia sẻ: "Tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi tiết học trôi qua đều là một trải nghiệm, nơi học sinh không bị áp lực điểm số đè nặng mà được tự do khám phá, tìm tòi và phát huy tối đa năng lực tư duy sáng tạo của bản thân."

Dưới sự dìu dắt của thầy, chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà của bộ môn Toán tại nhà trường ngày càng khởi sắc, nhiều thế hệ học sinh tự tin chinh phục các sân chơi trí tuệ từ cấp tỉnh đến quốc gia.

Đánh giá về những đóng góp toàn diện của giáo viên trẻ Trần Đức Quân, thầy Trần Hải Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông iSchool Hà Tĩnh chia sẻ: "Thầy Trần Đức Quân là một nhân tố vô cùng xuất sắc và là niềm tự hào của Ban Giám hiệu cũng như tập thể sư phạm nhà trường. Ở thầy Quân, chúng tôi thấy hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà giáo trẻ thời đại mới, vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học mạch lạc, vừa sở hữu năng lực công nghệ số. Với vai trò Trợ lý chuyên môn khối Trung học và Tổ trưởng Tổ Toán, thầy đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà của nhà trường. Đặc biệt, thầy Quân không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là ngọn lửa lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến đồng nghiệp và học sinh."

Tiên phong làm chủ công nghệ và lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Giáo dục hiện nay, thầy giáo 9X Trần Đức Quân đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong của một thế hệ nhà giáo trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Thầy mạnh dạn đưa công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các phần mềm mô phỏng trực quan và phương pháp giáo dục STEM vào từng giờ lên lớp môn Toán. Những hình ảnh hình học không gian phức tạp hay các bài toán trừu tượng bỗng trở nên gần gũi, dễ hiểu thông qua những lăng kính công nghệ sinh động do chính tay thầy thiết kế.

Với phương pháp giảng dạy mới, thầy giáo Trần Đức Quân luôn tạo không khí hứng khởi và tương tác cao với học sinh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Sự sáng tạo này đã biến lớp học Toán thành một không gian mở, nơi học sinh thực sự trở thành trung tâm, hào hứng đặt câu hỏi và chủ động tranh biện tìm ra lời giải. Không ít học sinh từng có tâm lý e dè, sợ môn Toán nay đã tìm lại được niềm say mê, hứng khởi nhờ sự dìu dắt đầy kiên nhẫn và truyền cảm hứng của thầy Quân.

Không dừng lại ở phạm vi lớp học, năng lực công nghệ và tư duy khoa học mạch lạc của thầy còn tỏa sáng ở sân chơi lớn toàn quốc. Vào tháng 6/2026, thầy vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm sáng tạo và trải nghiệm sáng tạo khoa học trong khuôn khổ Festival Thanh niên toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026 cấp Trung ương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực tìm tòi, đưa khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn giảng dạy của người thầy trẻ.

Bên cạnh chuyên môn vững vàng và tư duy đổi mới, thầy Trần Đức Quân còn là một cán bộ đoàn, hội và đoàn viên công đoàn vô cùng năng nổ, trách nhiệm. Với vai trò tích cực trong các hoạt động phong trào đoàn thể tại trường học và địa phương, thầy luôn là người đi đầu trong các chiến dịch tình nguyện, các hoạt động văn hóa, thể thao, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ học đường.

Trong hoạt động công đoàn, tháng 6/2025, thầy được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trước đó một tháng (tháng 5/2025), với sự đa tài và nhiệt tình, thầy còn góp phần cùng Đội văn nghệ Liên đoàn Lao động thành phố giành giải Nhì cấp tỉnh.

Đặc biệt, những nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực của người đảng viên, nhà giáo trẻ còn được địa phương ghi nhận xứng đáng khi thầy được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Với thầy giáo trẻ Trần Đức Quân, học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm bình dị mà thiết thực hằng ngày: tận tụy trong từng trang giáo án, gần gũi sẻ chia với đồng nghiệp, hết lòng dìu dắt học trò và gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao.

Những cống hiến bền bỉ, thầm lặng và hiệu quả, thầy Trần Đức Quân đã vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh và được Trung ương Đoàn vinh danh trong số 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026./.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2026: Vinh danh 200 giáo viên vùng khó Chương trình năm nay mở rộng quy mô vinh danh từ 80 lên 200 giáo viên, với đối tượng xét tuyên dương là các giáo viên đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.