Lớp học tình thương của thầy giáo quân hàm xanh

Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, được các thầy giáo quân hàm xanh duy trì suốt 13 năm qua, đã thắp lên ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Không qua trường lớp sư phạm, chưa từng đứng bục giảng, nhưng với tình thương dành cho trẻ em nghèo và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh, các thầy đã tự học hỏi kiến thức sư phạm và mượn địa điểm duy trì lớp học.

Mỗi ngày hai khung giờ, từ 14 đến 16 giờ và từ 17 đến 19 giờ, 4 cán bộ, chiến sỹ của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức đều đặn đứng trên bục giảng gieo con chữ cho những trẻ em nghèo.

Sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả các em đều chung một ước mơ được đến trường. Và hành trình ấy chỉ có thể tiếp tục nhờ sự đồng hành của các thầy giáo quân hàm xanh và tấm lòng của các mạnh thường quân. Từ quần áo, cặp sách đến hộp sữa, bịch bánh… những món quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho trẻ em nghèo, tiếp thêm động lực để các em bám lớp, bám chữ.

13 năm qua, đã có hơn 800 lượt học sinh theo học tại lớp học tình thương này. Nhiều em sau đó được nhận vào học trường chính quy, có em nay đã vào đại học; cũng có em đi làm nghề nhưng mang theo vốn chữ để vững vàng hơn trong cuộc sống.