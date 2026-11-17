Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, chúc mừng tập thể, cá nhân được vinh danh và tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo, xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh được tôn trọng, có cơ hội phát triển; thu hẹp chênh lệch về điều kiện dạy và học giữa các khu vực để mọi học sinh đều có cơ hội học tập; lấy sự tiến bộ, hạnh phúc của học sinh làm trung tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngành cần đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt. Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số, ngành cần khuyến khích giáo viên sáng tạo, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự nhà giáo để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Song song với đó là tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời. Mỗi cơ sở giáo dục cần tạo môi trường nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên. Mỗi thầy cô tiếp tục nêu gương về đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học sinh là nền tảng để Thủ đô phát triển nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo trong tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng khẳng định thành phố tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực và cống hiến; đồng thời mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững tình yêu nghề, niềm tin vào học trò và niềm tự hào về nghề, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo, xứng đáng là “Thành phố học tập toàn cầu.”

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học mới 2026-2027, ngành duy trì ổn định hoạt động dạy và học, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi và công tác tuyển sinh trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Đến nay, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Ngành triển khai thí điểm học bạ số phổ thông, phát triển kho học liệu đa phương tiện dùng chung trên nền tảng Hanoi Study. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Dịp này, Trường Trung học cơ sở Trưng Nhị (phường Hai Bà Trưng) và Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Đô) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 6 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 tập thể và 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 31 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu./.

Hà Tĩnh: Thầy giáo 9X dùng AI truyền cảm hứng môn Toán cho học trò Những cống hiến bền bỉ, thầm lặng và hiệu quả, thầy Trần Đức Quân đã vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh và được Trung ương Đoàn vinh danh trong số 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu.