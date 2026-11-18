Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có thư gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ngày 20/11 năm nay đến trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, thực chất. Mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả được tạo ra đều cần thời gian, công sức, trí tuệ và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo trên mọi miền đất nước. Bộ trưởng trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp ấy, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ với những áp lực trong công việc và cuộc sống mà thầy cô đang phải đối diện trước yêu cầu mới, những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, Bộ trưởng cho biết rất thấu hiểu mong mỏi chính đáng của thầy cô được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

“Tôi càng trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn viết.

Cũng theo Bộ trưởng, với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô; mong các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam.

“Với tinh thần ‘đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất’, chúng ta cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, chất lượng giáo dục ngày càng cao và những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô. Đó cũng là cách để truyền thống tôn sư trọng đạo được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay,” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn viết.

Dưới đây là toàn văn bức thư:

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đầu tư cho nhà giáo là đầu tư cho tương lai đất nước Khẳng định vai trò không thể thay thế của người thầy, đặc biệt là trong giáo dục nhân cách cho học sinh, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh đầu tư cho nhà giáo chính là đầu tư cho tương lai đất nước.