Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại Yên Bái

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái.

Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa. Mặc dù triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ, song do diễn biến phức tạp của mưa lũ nên gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Mưa lũ, sạt lở đã làm 46 người chết và mất tích (chủ yếu do sạt lở đất), 24 người bị thương; gần 23 ngàn nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, ngập nước.

Do ngập lũ, tỉnh Yên Bái thực hiện di dời hơn 12.000 hộ dân để đảm bảo an toàn; hàng chục hécta hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại.

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Do mưa lũ, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái như Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 2D, các tuyến đường Yên Bái-Khe Sang, An Bình-Lâm Giang, Mậu A-Tân Nguyên, Yên Thế-Vĩnh Kiên… xảy ra hàng trăm điểm sạt lở, ngập.

Toàn tỉnh cũng có 25 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng; hàng chục cơ sở y tế, trường học bị ngập lụt, hư hỏng; một số cột điện cao thế, hạ thế, trạm thông tin liên lạc bị gẫy đổ... Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 916 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 30.000 người gồm Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ và lực lượng khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cụ thể, tập trung tìm kiếm nạn nhân, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu; chủ động hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị chết, bị thương; hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn; tổ chức, bố trí lực lượng y, bác sỹ và chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ.

Tỉnh cũng huy động 129 máy xúc, 14 máy ủi, 322 ô tô, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy… tập trung san gạt đất, đá sạt lở để đảm bảo thông các tuyến đường và đất đá bồi lấp, vệ sinh môi trường; tổ chức vệ sinh, dựng chống nhà cửa.

Thị sát công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái - nơi vừa bị ngập sâu trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, động viên lực lượng đang thu dọn bùn đất, rửa dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đường phố; mong muốn các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, tổ chức làm ngày đêm để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.

Thăm hỏi người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, ngập lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bà con đoàn kết, “tương thân, tương ái,” cùng nhau chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thăm Trường mầm non Ánh Dương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; vui mừng chứng kiến các cháu đã được đến trường trở lại, Thủ tướng biểu dương cấp ủy, chính quyền, các thầy cô giáo và nhân dân thực hiện tốt các chỉ đạo và chủ động khắc phục khó khăn, thu dọn vệ sinh, sắp xếp lại trường lớp, chỉnh trang dụng cụ, sách vở đón các cháu đến trường.

Thủ tướng mong muốn thầy và trò Trường Ánh Dương tiếp tục cố gắng ổn định dạy và học, đồng thời tham gia giúp đỡ các cơ sở giáo dục khác còn bị ảnh hưởng do mưa lũ ngập úng sớm trở lại ổn định đón học sinh tới trường.

Thị sát điểm sạt lở ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, hiện vẫn còn 2 người mất tích; thăm hỏi người dân di dời khỏi điểm sạt lở, Thủ tướng Chính phủ biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; biểu dương người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền.

Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống, thực hiện hướng dẫn, chưa vội quay lại nơi đã diễn ra sạt lở và còn nguy cao, nhằm đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi thị sát tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các bộ, ngành, trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, tổ chức, địa phương tỉnh Yên Bái có người thiệt mạng, mất tích, bị thương và bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, người dân và các lực lượng đã triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Nhắc lại chỉ đạo trong công tác phòng, chống bão lũ, ngập lụt, trong đó có việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất, trong đó có bảo đảm an toàn hồ Thác Bà, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ cùng tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động tối đa các lực lượng như: quân đội, công an, thanh niên, lực lượng giáo viên…; huy động máy móc, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước, không có nhà ở.

Tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; chăm sóc y tế cho người bị thương; lo hậu sự cho người thiệt mạng; đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: điện, nước, xăng dầu, thông tin liên lạc, nhất là tại các nơi đang bị cô lập và người dân đang phải sơ tán; thu dọn sụt sạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sinh hoạt…; khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế để đảm bảo không người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm đón học sinh trở lại trường học.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục chống sạt lở, di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm; tổ chức khắc phục các công trình giao thông, công trình thủy lợi; khắc phục sản xuất các diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng; triển khai ngay chính sách hỗ trợ nhà ở, đất tái định cư cho người dân bị mất nhà cửa; kiểm tra hiện trạng các ngôi nhà bị sụt sạt để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi quay trở lại nhà; khôi phục lại cơ sở hạ tầng, nhất là những nơi bị ngập lụt, hạ tầng đô thị.

Cùng với đó tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội; sớm đưa cuộc sống, sản xuất trở lại bình thường; tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên nhân dân thành phố Yên Bái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định chi 50 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ; cảm ơn và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội chung tay cùng nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng, khắc phục hậu quả trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” để nhân dân, các địa phương sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân bà Dương Thị Diệu và con là Hoàng Văn Tám ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa bị thiệt mạng do sạt lở đất.

Thủ tướng Chính phủ chia buồn sâu sâu sắc với các gia đình có người thiệt mạng, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống sau thiên tai; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở bên cạnh việc động viên, tổ chức chăm lo cho các gia đình vượt qua đau thương ổn định cuộc sống./.

