Thừa Thiên-Huế: Khẩn trương tìm kiếm cháu bé mất tích do bị đuối nước

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Sáng 31/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, trên địa bàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà xảy ra vụ việc hai cháu bé bị đuối nước thương tâm.

Đến 1 giờ sáng hôm nay đã tìm thấy thi thể của cháu Võ Đ. Hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng để tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30/8, tại sông Bồ thuộc khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Lại Bằng 1 và tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, có 4 học sinh, gồm: Võ T. (sinh năm 2005); Võ Đ. (sinh năm 2010); Võ B. (sinh năm 2012) và Huỳnh Phạm Đ.K. (sinh năm 2010) cùng trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà rủ nhau đi tắm sông tại khu vực bờ sông Bồ.

Đến khoảng 16 giờ 50 thì cháu B. phát hiện 2 người anh ruột của mình là Võ T. và Võ Đ. bị đuối nước nên bơi vào bờ và chạy tìm người mượn điện thoại để báo cho người thân.

Nhận được tin báo từ người nhà của nạn nhân, Công an phường Hương Vân đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động lực lượng hỗ trợ cứu nạn và tìm kiếm.

Nhận tin báo từ Công an phường Hương Vân, Công an thị xã đã huy động các lực lượng, phương tiện cùng Công an phường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó trưởng Công an thị xã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, Công an thị xã đã báo cáo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên với gia đình nạn nhân./.

Lâm Đồng: Một người đàn ông đuối nước khi bơi trên hồ Xuân Hương Đà Lạt Anh Lê Đức Thanh Tr. cùng nhóm bạn đang ngồi trên bờ hồ Xuân Hương, trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nhảy xuống hồ bơi và sau đó đã tử vong do đuối nước.