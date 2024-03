Thừa Thiên-Huế: Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho người khuyết tật

Thanh Nhàn (áo xanh) đang giao tiếp với các bạn khuyết tật bằng ngôn ngữ ký hiệu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Từ niềm đam mê làm hoa giấy, cô gái trẻ Lê Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1993, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã lập nên ngôi nhà "Lavin Home," hiện đang tạo việc làm, gắn kết yêu thương và truyền cảm hứng cho 8 bạn bị câm điếc và mắc bệnh xương thủy tinh.

Ngôi nhà yêu thương

Nằm sâu trong con hẻm 69, đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế, không gian ngôi nhà "Lavin Home" mang đậm nét Huế với thiết kế cổ kính và khoảng vườn đầy sắc xanh. Ngôi nhà càng thu hút hơn bởi những sản phẩm hoa giấy tinh tế, đa dạng sắc màu và chủng loại được trưng bày ngay tại sảnh chính.

Khi chúng tôi đến, Thanh Nhàn đang tận tình hướng dẫn các bạn khuyết tật làm hoa từ giấy nhún. Sự kiên trì chỉ dạy từng chi tiết nhỏ trong tạo hình cánh hoa, chiếc lá, cùng những cuộc trò chuyện sôi nổi bằng ngôn ngữ ký hiệu càng khiến chúng tôi khâm phục sự nỗ lực và thấu hiểu của Nhàn dành cho các bạn khuyết tật.

Nhàn kể, sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Nhàn vào làm việc cho một công ty du lịch trên địa bàn. Thông qua những buổi chia sẻ cách làm hoa giấy trên mạng xã hội để thỏa niềm đam mê, Nhàn gặp Linh, quê ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, bị mắc bệnh xương thủy tinh và rất yêu hoa giấy.

Qua những cuộc trò chuyện, ý tưởng lập nên một không gian vừa thực hiện đam mê làm hoa giấy, vừa giúp đỡ, mang lại thu nhập ổn định cho những mảnh đời kém may mắn lớn dần từng ngày trong Nhàn.

Nhàn quyết định xin nghỉ việc để thực hiện dự định của mình. Đến năm 2019, Nhàn dành hết tiền tích góp tự tìm nhà thuê rồi trồng cây, sơn tường, trang trí để xây dựng nên ngôi nhà "Lavin Home."

Thanh Nhàn hướng dẫn cách làm hoa. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Hiện nay, Lavin Home đang đón nhận và giúp sức cho 8 bạn bị câm điếc và mắc bệnh xương thủy tinh. Đối với những bạn bị xương thủy tinh không đi lại được, hằng tuần, Nhàn đều về tận nơi dạy cách làm hoa và đem sản phẩm về bán giúp. Sản phẩm các bạn làm ra được Nhàn bán và trả lương tháng 2,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Đào Thị Trà My, sinh năm 1995, là một trong những người đã đồng hành với Nhàn từ ngày đầu thành lập Lavin Home. My chia sẻ vốn là người khiếm thính, cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ khi đến Lavin Home, My rất vui vì không chỉ được làm công việc yêu thích để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, mà còn được gắn kết với bạn bè.

Đặc biệt, chị Nhàn luôn ân cần giúp đỡ và tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống cho My cũng như nhiều bạn khuyết tật khác. Lavin Home cũng trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách khi đến với Cố đô Huế. Đến đây, du khách được trải nghiệm làm hoa, cảm nhận không gian nên thơ và tràn đầy tình yêu thương do Nhàn tạo ra. Trung bình, mỗi tháng, Lavin Home đón khoảng 15-20 đoàn khách, chưa kể khách lẻ.

Thanh Nhàn chia sẻ để gắn kết những người khuyết tật với cộng đồng, cô thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ở nhà hoa. Tại đây, các bạn khuyết tật sẽ dạy cho khách cách làm những bông hoa giấy, khách cũng có thể học thêm về ngôn ngữ ký hiệu từ các bạn. Đây cũng là cách giúp các thành viên Lavin Home tự tin hơn, tạo thêm nguồn thu nhập để phát triển "ngôi nhà hoa giấy" một cách bền vững.

Hạnh phúc là sẻ chia

Hành trình chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng chính là niềm hạnh phúc của Thanh Nhàn.

Thông qua nghệ thuật làm hoa giấy, Nhàn không chỉ dạy nghề mà còn truyền cảm hứng khởi nghiệp, tiếp thêm nghị lực sống cho những người khuyết tật. Tuy nhiên, trên con đường ấy, Nhàn đã gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là rào cản giao tiếp với các bạn khiếm thính.

Để tiếp cận được với họ, Nhàn đã từng quyết định “sống trong im lặng,” kiên trì hơn 1 tháng trời coi mình là người câm điếc thực thụ và tham gia học ngôn ngữ ký hiệu tại các câu lạc bộ dành cho người câm điếc tại thành phố Huế. Nhờ đó, Nhàn hiểu được cách giao tiếp, kiên trì từng bước hướng dẫn các bạn khuyết tật vào nghệ thuật làm hoa giấy, tạo cơ hội để họ sáng tạo theo sở thích bản thân.

Thông qua nghệ thuật hoa giấy, Thanh Nhàn truyền cảm hứng và tiếp thêm nghị lực sống cho các bạn khuyết tật. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Những nỗ lực ấy giúp Nhàn được nhiều bạn khuyết tật tin tưởng và mở lòng hơn, cùng cô xây dựng nên một Lavin Home ấm áp tình thương. “Nhìn thấy nụ cười trong sáng của các bạn yếu thế khi khẳng định được bản thân, hay tiếng gọi “chị Nhàn” dù không tròn vành rõ chữ, tôi thấy vô cùng hạnh phúc, như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cố gắng, hướng đến mục tiêu giúp ngày càng nhiều hơn những người như họ, vượt qua mặc cảm, tự tin hơn và sống có ích hơn cho xã hội,” Nhàn trải lòng.

Đến thời điểm này, Lavin Home đã gắn kết và giúp đỡ 17 mảnh đời kém may mắn, nhiều em đã học được nghề và tự khởi nghiệp để nuôi sống bản thân. Dưới mái nhà chung Lavin Home, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung một niềm đam mê và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Các bạn cũng luôn nỗ lực cố gắng trong nghề làm hoa giấy. Để làm một bông hoa hoàn thiện và tinh xảo không hề đơn giản. Nhiều loại hoa giấy phức tạp như hoa sen, mẫu đơn, hướng dương..., mỗi người phải mất gần một ngày để hoàn thiện.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Nhàn cùng các thành viên Lavin Home không ngừng sáng tạo, làm mới các sản phẩm. Ngoài ra, họ cũng tận dụng các vật liệu tái chế như bình hoa từ lọ thủy tinh, vỏ hộp… để làm sản phẩm. Đến nay, Lavin Home đã sáng tạo hơn 100 sản phẩm hoa các loại, có mặt tại nhiều thị trường lớn trong nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Tùy theo từng loại và kích cỡ, giá hoa giao động từ 8.000-60.000 đồng/cành.

Dù có con nhỏ và bận rộn với những bộn bề cuộc sống, Nhàn luôn cố gắng hài hòa giữa việc chăm sóc gia đình và thời gian dành cho Lavin Home. Nhàn nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người, sự sẻ chia của gia đình trong quá trình truyền cảm hứng cho những người yếu thế. Bản thân chưa bao giờ hối hận vì quyết định nghỉ việc giữa chừng để theo đuổi ước mơ. Tôi hy vọng, Lavin Home mãi là điểm đến giúp các bạn khiếm khuyết trở thành những bông hoa rực rỡ và tỏa sáng trong cuộc đời.”

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Thị Phương Hiền cho biết chị Lê Thị Thanh Nhàn là một trong 10 tấm gương phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023, được Hội tuyên dương.

Chị đã từ bỏ công việc có thu nhập ổn định để mở Lavin Home, tạo công ăn việc làm, là nơi giao lưu cho người khuyết tật. Chị Nhàn thật sự là bông hoa tươi thắm, tỏa ngát hương thơm, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, đầy tình thương, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng./.

Việt Nam đạt những bước tiến trong trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam và Trưởng Đại diện UN Women có bài viết trong đó khẳng định Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong việc trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ.