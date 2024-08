Tiết lộ nguyên nhân vụ tàu chở hàng va chạm phà trên sông Vàm Nao

Nguyên nhân vụ va chạm được lực lượng chức năng bước đầu xác định do người điều khiển phà chở khách thiếu quan sát dẫn đến va chạm với tàu chở hàng.

Khoảnh khắc va chạm giữa tàu chở hàng và phà chở khách trên sông Vàm Nao. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tàu chở hàng va chạm với phà trên sông Vàm Nao ngày 6/8, sáng 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã có báo cáo về vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ va chạm cũng được lực lượng chức năng bước đầu xác định do người điều khiển phà chở khách thiếu quan sát dẫn đến va chạm với tàu chở hàng.

Trước đó, ngày 6/8, tàu biển số hiệu 9065106, quốc tịch Thái Lan, do ông Phitsanu Kasamesang (sinh năm 1985, quốc tịch Thái Lan) là thuyền trưởng điều khiển tàu xuất phát từ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ.

Khoảng 14 giờ chiều 6/8, khi tàu di chuyển đến tuyến sông Vàm Nao, thủy phận bờ phải xã Tân Trung, huyện Phú Tân và bờ trái xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã xảy ra va chạm với phà khách số hiệu AG-23293 do thuyền trưởng Châu Trọng Lực (sinh năm 1985, ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển đi từ bờ xã Tân Trung, huyện Phú Tân qua bờ xã Mỹ Hội Động, huyện Chợ Mới.

Vụ va chạm khiến ông Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1982, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị thương dập sụn non mắt cá chân trái.

Ông Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1977, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) bị thương nhẹ. Cả 2 nạn nhân được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, sau đó được người thân đưa về nhà chăm sóc.

Vụ va chạm còn khiến xe tải 4,9 tấn (chở vỏ bình gas), biển kiểm soát 66C-163.78 rơi xuống sông, đang được cơ quan chức năng tiến hành trục vớt; phà bị gãy lan can; 1 xe máy kéo thùng bị hư hỏng nhẹ.

Bến đò Tân Trung-Mỹ Hội Đông do Sở Giao thông vận tải An Giang cấp phép theo Quyết định số 899/QĐ-SGTVT ngày 26/12/2023 hiệu lực đến cuối năm 2024. Sau vụ va chạm, qua kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu biển và người điều khiển phà chở khách kết quả 0.00mg/1 lít khí thở.

Bến khách ngang sông có quyết định công bố hoạt động không được phép chở ô tô theo quy định. Phà khách số hiệu AG-23293 có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn đến đến ngày 16/5/2025.

Người điều khiến phương tiện có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phà khách số hiệu AG-23293 khi lưu thông trên sông Vàm Nao khi xảy ra va chạm chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ; kiểm đếm số lượng người trên phà trước khi xảy ra tai nạn./.

