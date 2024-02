Tín hiệu tích cực từ chiến lược sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Một tại Thành phố tăng 26,9% so với cùng kỳ; trong đó, 28/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp cấp II tăng.

Phân xưởng sản xuất trong Công ty CP Kềm Nghĩa, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Một vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp cho thấy tín hiệu khởi động sản xuất, kinh doanh sớm ngay từ quý 1 này với một số hoạt động hợp tác chiến lược và ra mắt sản phẩm mới.

Cụ thể, báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Một vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng 26,9% so với cùng kỳ; trong đó, 28/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp cấp II tăng so với cùng kỳ, chỉ số tiêu thụ tăng 27,8% và chỉ số tồn kho tăng 27,5%.

Về lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chế biến, chế tạo đang tăng số lượng lao động do có đơn hàng mới đến hết quý 1 này và lao động ở lĩnh vực thời vụ cũng tăng đáng kể do hiện tại đang vào mùa cao điểm phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024. Đồng thời, lao động ở một số ngành khác cũng có xu hướng tăng như chế biến thực phẩm; may trang phục; da giày; sản xuất giấy; sản xuất thiết bị điện; sản xuất hóa chất…

Hơn thế nữa, ngay từ đầu quý 1 năm nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy tín hiệu tích cực khi nhiều đơn vị đã "bắt tay" hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như tung ra sản phẩm mới. Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử và tin học Toàn Việt phối hợp cùng đối tác tổ chức ra mắt bộ máy tính desktop AI đầu tiên của Việt Nam sử dụng vi xử lý Ryzen 8000G series, với tên gọi ROSA PC AI. Cùng mục tiêu đón đầu và nắm bắt xu hướng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc, máy tính ROSA tạo nên những ứng dụng AI đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và giải pháp cho trường học lẫn doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử và tin học Toàn Việt cho biết riêng ROSA PC AI mang đến các ứng dụng AI và AI tạo sinh đi kèm như Bot Camera AI phục vụ cho ngành giáo dục, Bot AI (chatbot, data bot…); trong đó, Ryzen 5 8600G và Ryzen 7 8700G là hai sản phẩm được tích hợp tính năng Ryzen AI và đây cũng là dòng vi xử lý cho máy bàn đầu tiên có tích hợp NPU (neural processing unit).

Chỉ số công nghiệp đang trong xu hướng phục hồi. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong khi đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AeonMall Việt Nam và Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) cũng chính thức công bố sẽ triển khai trung tâm thương mại Aeon Mall, với 4 sàn thương mại tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng, do TTC Land là đơn vị phát triển, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành vào giai đoạn cuối năm 2025. Sau hơn 10 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, AeonMall Việt Nam đang từng bước xây dựng, hiện thực hóa mục tiêu mở cửa 30 trung tâm mua sắm trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, đánh giá cao về tầm nhìn, chiến lược dài hạn của Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản-AEON khi xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai, chỉ sau nước sở tại là Nhật Bản, để đẩy mạnh hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh. Hiện nay, Aeon Mall là thương hiệu trung tâm thương mại lớn, uy tín, thu hút rất thành công khách hàng tại Việt Nam, đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy hợp tác giữa hai bên và với sự đồng hành của AeonMall Việt Nam sẽ góp phần mang lại sự bền vững cho hoạt động kinh doanh của các bên.

Tương tự, Liên hiệp Hợp tác xã Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và Tập đoàn CJ (CJ Group) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, cùng xây dựng hệ sinh thái chung về dịch vụ cung cấp, vận chuyển hàng hóa (logistics) và triển khai hệ thống nhà kho theo chuẩn tự động hóa. Việc kết hợp này giúp nâng cao hơn nữa việc lưu thông hàng hóa tại hệ thống phân phối của Saigon Co.op, đảm bảo sự liên kết mạch lạc để đưa hàng sản xuất trong nước tiến ra thị trường nước ngoài.

Liên quan đến sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Saigon Co.op và CJ Group, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang có nhiều sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà bán lẻ nước ngoài, Saigon Co.op càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc phục vụ khách hàng. Kết hợp cùng CJ Group sẽ là một bước đi chiến lược giúp Saigon Co.op hoàn thành các mục tiêu phát triển mạng lưới theo xu hướng công nghệ mới logistics 4.0 (Automation, Big Data, AI…), mà còn tiến tới mô hình "Logistics Profit Center" - mô hình công ty logistics độc lập vừa phục vụ được cho mô hình bán lẻ Saigon Co.op vừa cung cấp dịch vụ đối tác khách hàng.

Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng từ đầu năm đến nay, Thành phố vẫn duy trì ổn định được hoạt động sản xuất công nghiệp và cung cầu hàng hóa trên địa bàn, nhưng các sở ngành cần thúc đẩy đa dạng động lực tăng trưởng kinh tế cho năm nay và đặc biệt quý 1 này. Điển hình, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và liên kết vùng với các tỉnh, thành để kích thích cầu tiêu dùng gắn với dịp Tết Giáp Thìn 2024, mới có thể đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Còn theo bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế-xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ cuối năm 2023, thành phố đã có những hành động quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024. Trên cơ sở phân tích, với kịch bản thuận lợi là môi trường quốc tế và trong nước chuyển biến tốt, các yếu tố rủi ro được dự báo, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, các yếu tố khai thác tốt, niềm tin người dân và doanh nghiệp được củng cố, quý 1 này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng trưởng ở mức 6-7,12%./.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Một giảm 4,4% so với tháng trước Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Một của cả nước so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 60 địa phương và chỉ giảm ở 3 địa phương.