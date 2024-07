Tình trạng bài Do Thái gia tăng ở châu Âu do cuộc chiến ở Dải Gaza

Theo khảo sát của FRA, 3/4 số người Do Thái được hỏi cho biết họ cảm thấy bị buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Gaza và 80% cảm nhận chủ nghĩa bài Do Thái đã gia tăng ở quốc gia châu Âu.

Giới chức Bỉ hồi tháng Ba năm nay tuyên bố duy trì cảnh báo mức độ đe dọa khủng bố tiềm tàng ở mức 3 trên thang 4 cấp độ, đặc biệt do tình hình ở Trung Đông và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/7, Cơ quan các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu (FRA) cho biết cuộc chiến ở Gaza đã dẫn tới gia tăng mạnh các vụ việc chống Do Thái ở khu vực này.

Cụ thể, kết quả cuộc khảo sát của FRA được thực hiện từ tháng 1-6/2023 cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái đã lên cao ở châu Âu trước khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào tháng 10 cùng năm.

Thông tin thu thập được từ 12 tổ chức cộng đồng người Do Thái kể từ đó cho thấy xu hướng gia tăng tiếp diễn. Kể từ tháng 10/2023, một số tổ chức báo cáo số vụ việc bài người Do Thái tăng hơn 400%.

Ngoài ra, 3/4 số người Do Thái được hỏi cho biết họ cảm thấy bị buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến trên Dải Gaza và 80% cảm nhận chủ nghĩa bài Do Thái đã gia tăng ở quốc gia châu Âu nơi mà họ đã sinh sống trong 5 năm trước cuộc khảo sát.

Vào năm trước khi cuộc khảo sát được thực hiện, 90% số người được hỏi cho biết đã phải đương đầu với chủ nghĩa bài Do Thái trên Internet, với hơn 50% trải nghiệm điều đó trên thực tế từ những người họ biết hoặc trên các phương tiện truyền thông.

Cuộc khảo sát còn chỉ ra hơn 75% số người được hỏi cho biết có lúc họ phải che giấu danh tính Do Thái và hơn 33% quyết định tránh các sự kiện hoặc địa điểm của người Do Thái vì lo ngại về an toàn.

Cuộc khảo sát được thực hiện ở 13 quốc gia thành viên EU, chiếm 96% dân số Do Thái ước tính vào khoảng hơn 1 triệu người.

Tháng trước, một cơ quan giám sát cũng từng công bố báo cáo cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái đã tăng hơn 80% ở Đức vào năm 2023./.

Thụy Điển: Tình trạng bài Do Thái gia tăng gấp 5 lần so với năm trước Các hình thức bài Do Thái tại Thụy Điển gồm phát tán biểu ngữ và tuyên bố bài Do Thái trong các cuộc biểu tình, những tuyên bố mang tính đe dọa và hành vi phạm tội chống lại người có gốc Do Thái.