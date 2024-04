TKV sẽ đầu tư trên 35.700 tỷ đồng triển khai dự án bauxite-alumin tại Lâm Đồng

Trong 10 tháng năm 2023, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam ước đạt doanh thu 138,62 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 22,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

30/08/2023 08:56

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại mỏ than Bình Minh ở thành phố Hạ Long, với số tiền 5.061.770.000 đồng.