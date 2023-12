Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường theo dõi và đề phòng COVID-19

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dài hạn đối với COVID-19, WHO nhấn mạnh cần duy trì các nỗ lực xét nghiệm, giải trình tự gene và báo cáo.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thời gian 28 ngày từ ngày 20/11-17/12, số ca mắc trên toàn cầu tăng đáng kể, với 105 nước ghi nhận tổng cộng 850.000 ca mắc mới - tăng 52% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó. Ngược lại, số ca tử vong mới do COVID-19 giảm 8%, với hơn 3.000 ca.



Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á báo cáo số ca mắc tăng cao một cách đáng lo ngại, với 388% trong gần 1 tháng. Indonesia ghi nhận số ca mắc mới tăng cao nhất khu vực, với 3.725 ca.

Báo cáo của WHO cũng cho thấy số ca mắc tăng đáng kể tại các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan. Cụ thể, Ấn Độ có thêm 3.241 ca mắc và 21 ca tử vong trong thời gian 28 ngày./.