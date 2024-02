Toàn cảnh giao thông khu vực cửa ngõ Hà Nội chiều ngày 28 Tết

Giao thông chiều ngày 28 Tết - ngày làm việc cuối cùng của năm Âm lịch 2023 - khá đông đúc vào cuối giờ chiều song vẫn đủ thuận lợi để di chuyển.

Theo phản ánh của nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, các bến xe tương đối vắng trong khung từ 14 giờ đến 16 giờ. Tại bến xe Mỹ Đình vào lúc 15 giờ 30, các tài xế xe khách cho biết lượng người đi vào ngày 28 Tết năm nay giảm hơn nhiều so với các năm trước.

Một số tuyến xe đã lùi thời gian khởi hành vài phút do lượng người lên xe quá ít. Các tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh xa như Điện Biên, Sơn La có lượng khách đông hơn so với các tỉnh lân cận Thủ đô. Tương tự tại bến xe Nước Ngầm, số lượng khách không đông, ghi nhận còn vắng hơn so với tuần trước.

Trên các tuyến đường cửa ngõ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn nhưng không xảy ra tắc. Ở tuyến đường Giải Phóng lúc 15 giờ đến 15 giờ 30 các phương tiện tham gia giao thông không gặp khó khăn gì.

Giao thông Thủ đô thuận tiện trong ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ Tết Ghi nhận tại các tuyến đường ra-vào Thủ đô trong buổi chiều của ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại thời điểm 16 giờ 30 chiều, khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên, từ đoạn giữa cầu đến ngã tư có lưu lượng phương tiện dày đặc, xe di chuyển chậm hướng đi Quốc lộ 5.

Tình trạng tương tự diễn ra tại khu vực đầu đường Cổ Linh có hiện tượng ùn nhẹ, một phần do các tiểu thương buôn bán đào, quất vỉa hè, một số phương tiện dừng lại để mua bán, dẫn đến tình trạng đông đúc nhẹ.

Còn tại tại ngã tư Thạch Bàn-Cổ Linh hướng đi vào cao tốc Hải Phòng, lưu lượng giao thông lớn nhưng lưu thông thông suốt, cũng không bị ùn tắc. Lực lượng chức năng đã túc trực kịp thời để điều hướng, kéo giãn lưu lượng phương tiện trên tuyến đường.

Đại diện Cảnh sát giao thông đội 14, thành phố Hà Nội cho biết lưu lượng giao thông tại nút giao trên nhìn chung từ sáng đến thời điểm hiện tại không bị ùn tắc cục bộ, chỉ đông theo từng đợt, thuận lợi cho người dân về quê ăn Tết./.