Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 18/11, bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lawrence Wong; đánh giá quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển tích cực và có nhiều tiềm năng lớn; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Singapore, mong muốn cùng Singapore triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030; đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Singapore trong APEC và đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đánh giá cao việc Singapore duy trì vị trí nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững; tăng cường hợp tác về xuất khẩu điện gió, trao đổi tín chỉ carbon, cảng biển.

Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực để phát triển các trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam trong vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và tư vấn xây dựng, quản trị trung tâm tính toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hài lòng với đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước; đánh giá cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore.

Singapore hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về kinh tế-đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, năng lượng. Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027, mong muốn phối hợp với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch năm APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị; đánh giá cao cơ chế Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Hai bên tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư và thúc đẩy các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh; nghiên cứu hợp tác về hạ tầng, đô thị thông minh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

Hai bên phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN và APEC, góp phần củng cố một ASEAN đoàn kết, mạnh mẽ, kết nối rộng hơn với các đối tác./.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tạo động lực cho hợp tác Quốc hội Việt Nam-Singapore Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tháng 12/2024 và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Seah Kian Peng là động lực quan trọng cho hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như hai nước.