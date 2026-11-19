Không gian phát triển được mở rộng, lợi thế kết nối công nghiệp, tài chính, cảng biển và logistics cùng định hướng ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao đang tạo thêm sức hấp dẫn cho Thành phố Hồ Chí Minh đối với cộng đồng doanh nghiệp Singapore.

Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh-Singapore năm 2026 chủ đề “Từ hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số đến kiến tạo hệ sinh thái đầu tư bền vững” do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức, chiều 19/11.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore từ tháng 3/2025 mở ra khuôn khổ thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, hài hòa lợi ích. Singapore hiện dẫn đầu về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2027, đồng thời ưu tiên những dự án có tính khả thi, triển khai đúng tiến độ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Trong quan hệ hợp tác với Singapore, thành phố xác định ba hướng trọng tâm gồm phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ chiến lược và hạ tầng chuyển đổi số; kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi và nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển hệ sinh thái công nghệ cao với các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; đầu tư cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, năng lượng và các khu công nghiệp thế hệ mới.

Thành phố cũng giới thiệu cơ hội đầu tư tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.170 ha và nhiều dự án hạ tầng đô thị, thương mại-dịch vụ.

Để tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch, phát triển đô thị và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, nghiên cứu-phát triển và logistics được xác định là những ngành ưu tiên, đi kèm các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục đầu tư và hỗ trợ lãi suất theo quy định. Thành phố đồng thời chú trọng chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao.

Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Đánh giá về triển vọng hợp tác, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, với GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, riêng quý 3 tăng gần 10% và kim ngạch xuất khẩu tăng gần 25%.

Trong bức tranh chung đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế khi GRDP đạt mức tăng trưởng cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Theo ông Pang Te Cheng, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh có nền tảng kinh tế đa dạng hơn, kết hợp các thế mạnh về tài chính, thương mại, sản xuất công nghiệp, logistics và hạ tầng cảng biển. Đây là lợi thế để thành phố tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Singapore, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu hợp tác bổ trợ cho nhau.

Thực tế, hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore đang phát triển tích cực. Thương mại song phương trong 9 tháng năm 2026 đạt 42,8 tỷ đô la Singapore, tăng gần 47% so với cùng kỳ.

Cùng với hệ thống 26 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) trên cả nước chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, hai bên đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực, tài chính và logistics.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Wesley Chua, Thủ quỹ, thành viên Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam), đánh giá việc hình thành không gian phát triển mới đã tạo thêm lợi thế đáng kể cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố hiện kết hợp được thế mạnh thương mại-dịch vụ của khu vực trung tâm, nền tảng công nghiệp của Bình Dương và năng lực cảng biển, logistics của Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự kết hợp này giúp mở rộng khả năng kết nối giữa sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, để duy trì dòng vốn và chuyển hóa các cam kết thành dự án thực chất, thành phố cần tiếp tục chú trọng tính minh bạch của thông tin, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách.

Ông Wesley Chua, thành viên Ban Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam) thông tin dư địa hợp tác song phương tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

“Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng tiếp cận thông tin dự án, mức độ sẵn sàng về thủ tục và sự nhất quán trong quá trình triển khai. Những yếu tố này càng có ý nghĩa đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, trung tâm dữ liệu và công nghệ cao, vốn đòi hỏi nguồn vốn dài hạn và môi trường chính sách có tính ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao tính sẵn sàng của các dự án kêu gọi đầu tư, tăng cường kết nối để tháo gỡ vướng mắc từ sớm, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước và chuyển giao tri thức," ông Wesley Chua chia sẻ thêm.

Cùng nhìn nhận về cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vincent Li, Trưởng Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ascentium Việt Nam, cho rằng các dự án hạ tầng trọng điểm như mạng lưới đường sắt đô thị, hành lang kết nối vùng, Sân bay quốc tế Long Thành và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Qua đó, dòng vốn quốc tế có thêm cơ hội tham gia vào các lĩnh vực hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính, cảng biển-logistics, bán lẻ và hạ tầng xanh.

Theo ông Vincent Li, xu hướng của nhà đầu tư quốc tế hiện nay là ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chú trọng tính ổn định trong thực thi chính sách, hạ tầng năng lượng đáp ứng tiêu chuẩn xanh và thủ tục hành chính thuận lợi.

Ưu thế của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở sự kết nối giữa các trung tâm sản xuất công nghiệp, tài chính, thương mại và hệ thống cảng biển, logistics trong không gian phát triển mở rộng. Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến hợp tác, kinh doanh lâu dài./.

Việt Nam-Singapore mở rộng hợp tác về công nghệ cao và năng lượng sạch Tiếp Đại sứ Singapore Rajpal Singh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo và phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ mới.