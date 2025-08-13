Tổng Bí thư Tô Lâm rời Seoul đi thăm Busan

Tiếp tục cập nhật./.
Tin cùng chuyên mục
Phiên họp thứ 48: Phân định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm chủ thể giám sát
Chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Việt Nam cùng các nước ASEAN lan tỏa thông điệp đoàn kết tại Pakistan
Việt Nam cùng các nước ASEAN tổ chức hoạt động kỷ niệm 58 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thúc đẩy hợp tác và quan hệ song phương với Pakistan.
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore tiến lên phía trước
Singapore là đối tác kinh tế then chốt, là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai và là đối tác tin cậy, luôn đồng hành với Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ
Chiều 12/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Qualcomm Incorporated (Qualcomm) của Hoa Kỳ.
Tây Ninh: Xây dựng Bến Cầu thành đô thị động lực của khu vực Cửa khẩu Mộc Bài
Với tiềm năng to lớn, xã Bến Cầu được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ, công nghiệp chế biến và là đô thị động lực của khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
Australia hỗ trợ Việt Nam trang thiết bị nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình
Các trang thiết bị do Chính phủ Australia viện trợ được đưa vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
TTXVN trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ với hãng thông tấn Yonhap
Ngày 12/8, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ.
Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026
Tại phiên họp tháng Ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng trà tại Nhà Xanh
Tại Nhà Xanh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của 2 nước.
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai và hai xã biên giới Bù Gia Mập và Đắk Ơ
Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, ngoại giao nhân dân… nay cần tăng cường và sâu sát hơn.
Thủ tướng đề nghị Qualcomm đầu tư vào các công nghệ lõi tại Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn.
Khánh Hòa: Ông Phạm Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa
Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026.
Phân định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của từng chủ thể giám sát
Theo Chủ tịch Quốc hội, cần nhấn mạnh mục tiêu của giám sát là góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Công tác biên giới lãnh thổ: 80 năm bền bỉ, thầm lặng mà tự hào của ngoại giao Việt Nam
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công tác biên giới đất liền với các nước láng giềng.
Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa.
Tổng Bí thư: Hợp tác khoa học công nghệ là một trụ cột quan trọng nâng tầm quan hệ Việt-Hàn
Tổng Bí thư khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới.
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong cải cách doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực.
TTXVN và Yonhap hợp tác nghiệp vụ, tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng AI
TTXVN và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới, tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
TTXVN và Yonhap trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới
TTXVN và Yonhap tiếp tục trao đổi các loại hình thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng Dịch vụ tin tức tiếng Việt của Yonhap - một sản phẩm thông tin đặc biệt được chuẩn bị với sự hỗ trợ của TTXVN.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Theo Yonhap, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.
Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh về mọi mặt
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang Thủ đô.
Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ
Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động rà soát, nhận diện “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các mặt công tác, thay đổi nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong triển khai nhiệm vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.
Lập Tổ công tác xử lý những vướng mắc tại các dự án với Nhật Bản
Sáng 12/8, Thủ tướng chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản và đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
Bộ Nội vụ công bố danh sách 34 công chức đi tăng cường các địa phương trong 2 tháng
Bộ Nội vụ đã công bố danh sách cụ thể 34 công chức lãnh đạo, chuyên viên sẽ đi tăng tăng cường về địa phương hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong 2 tháng.
Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Bá Hoan vì vi phạm, khuyết điểm trong công tác, ảnh hưởng lớn đến chính trị và quản lý.
Lai Châu tập trung vận hành hiệu quả mô hình công an hai cấp
Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu thống nhất xây dựng lực lượng Công an Lai Châu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Algeria
Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria tổ chức đại hội lần thứ IV, thúc đẩy hợp tác, hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong nhiệm kỳ mới 2025-2030.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường
Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đưa ra 3 đề xuất liên quan cơ chế đặc thù về tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND phường; tổ chức bộ máy của UBND phường; giao biên chế phù hợp với thực tiễn thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc.