Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Seoul đi thăm Busan

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul đi thăm thành phố Busan.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-roi-seoul-di-tham-busan-1308.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Seoul đi thăm thành phố Busan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục cập nhật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Hàn Quốc #Tổng Bí thư Tô Lâm #Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam #Busan #Thành quả ấn tượng Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Hành trình nâng tầm vị thế quốc gia

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục