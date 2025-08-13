Tổng Bí thư Tô Lâm rời Seoul đi thăm Busan

Theo Yonhap, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.