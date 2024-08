TP Hồ Chí Minh: 19 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia triển lãm quốc tế phòng cháy

Quang cảnh triển lãm quốc tế về phòng cháy. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 14/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với Công ty Cổ phần hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) cùng Công ty Messe Frankfurt (thuộc Tập đoàn Messe Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024 - Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2024.

Triển lãm thu hút hơn 460 thương hiệu của 350 cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Triển lãm trưng bày giới thiệu 4 nhóm sản phẩm ngành hành chính: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn; Tòa nhà và nhà thông minh; Bãi đỗ xe thông minh.

Bên cạnh đó còn có các ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; tòa nhà cao cấp; xây dựng, quản lý tòa nhà; thành phố thông minh; tòa nhà thương mại; bán lẻ; giao thông.

Bà Allyson Shee, Giám đốc Công ty Aquila Nova Pte. Ltd (Singapore), giới thiệu thiết bị máy ảnh nhiệt dò tìm nạn nhân qua khói, sương mù ẩm trong những đám cháy lớn với khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Triển lãm có các khu giới thiệu truyền thống, chiến công của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Các gian hàng quốc gia Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và các doanh nghiệp có thương hiệu uy tín thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác, khách tham quan.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn.

Triển lãm là sự kiện thường niên và ngày càng thu hút đông đảo đơn vị chuyên ngành trong, ngoài nước quan tâm, nhất là trong điều kiện trên thế giới và Việt Nam đang có những biến đổi sâu sắc, tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và các vấn đề an ninh xã hội phức tạp khác.

Thông qua các hoạt động thiết thực tại triển lãm, đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, các nhà sản xuất, kinh doanh có thêm cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường, tìm hiểu, triển khai các ứng dụng công nghệ và vật liệu mới.

Qua đó, tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại, các đối tác tiềm năng phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

"Đặc biệt, triển lãm năm nay còn có các hoạt động lớn như tọa đàm giới thiệu sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo Al, ứng dụng tổng hợp các tiến bộ của khoa học công nghệ vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hội thảo giữa các doanh nghiệp lắp ráp các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hoạt động tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến tham quan triển lãm,” Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Tham gia triển lãm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Triệu (Bộ Công an) trưng bày sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, mô hình ca nô tuần tra kiểm soát.

Đặc biệt là hai xe chữa cháy cỡ nhỏ SANDEUR S-100-PCCC phù hợp với mọi điều kiện địa hình, nhất là tại các đô thị có điều kiện đường nhỏ hẹp, khu vực miền núi và cao nguyên với độ dốc cao, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy rừng.

Đại tá Phan Văn Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an cho biết thêm xe chữa cháy cỡ nhỏ được kết nối, ứng dụng nhiều công nghệ nổi bật trên cơ sở xe cơ sở bán tải, 5 chỗ, hai cầu, động cơ 2,9L.

Khung thùng chữa cháy bằng PP (PPC) liền khối, nhẹ, an toàn và không ô nhiễm môi trường. Bơm CAFS nổi trội trong việc tiết kiệm nước và bọt để chữa cháy, hoạt động tại áp suất 100Bar với độ phun từ 14-16m, lưu lượng phun 30L/phút.

Ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng ngàn đối tác, khách tham quan trong và ngoài nước, tìm hiểu các phương tiện, thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại; các dòng sản phẩm công nghệ từ đơn giản, dễ sử dụng đến giải pháp mới nhất về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, tự động hóa tòa nhà và nhà ở thông minh, thiết bị bảo hộ cá nhân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 16/8./.

