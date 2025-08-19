TP Hồ Chí Minh mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đối tác quốc tế

Tối 19/8, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự buổi lễ có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng lãnh sự, đại diện các cơ quan lãnh sự; Trưởng các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số doanh nghiệp nước ngoài tiêu biểu.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại những mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh suốt 8 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống lịch sử là thành đồng anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, nhân ái, nghĩa tình trong xây dựng cuộc sống và với niềm vinh dự, tự hào sâu sắc là Thành phố mang tên Bác luôn khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa.

Thành phố tự hào đã có nhiều đóng góp bằng sức người, sức của, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc sau 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Văn Được cảm ơn các quốc gia và thành phố trên thế giới, các đối tác quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế năm châu, đặc biệt là thân nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã luôn đồng hành, gắn bó dành cho Thành phố Hồ Chí Minh sự yêu mến, tin cậy và sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố sẽ phát huy tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, lấy đoàn kết, thống nhất làm phương châm - lấy trí tuệ và sức sáng tạo làm nguồn lực - lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể - xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, để đưa Thành phố vươn mình phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được đồng hành, quan tâm, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, thông qua vai trò cầu nối và thúc đẩy của các nhà ngoại giao, các Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Thành phố để chung tay xây dựng môi trường tốt đẹp cho sự phát triển và bền vững, hướng tới tương lai cùng phồn vinh, thịnh vượng.

Tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại kỷ niệm 80 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, long trọng tuyên bố với nhân dân và thế giới về sự nghiệp giải phóng của dân tộc và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Theo Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc công bố Bản Tuyên ngôn Độc lập đã tiếp thêm sức mạnh để cách mạng Việt Nam tiến bước vững chắc, giành những chiến thắng lịch sử, đưa đến giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim các thế hệ người Việt, không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử và pháp lý, mà còn bởi những giá trị nhân văn và yêu nước cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình.

Lời thề lịch sử rằng nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững tự do và độc lập tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay và mai sau.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã giành được trong 80 năm qua, bà Ariadne Feo Labrada tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là động lực quan trọng trong những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác, phát triển hướng tới kỷ nguyên mới” và trưng bày một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thành phố trong khu vực Hội trường Thống Nhất./.

