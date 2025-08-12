TP Hồ Chí Minh có 9 công trình lớn khởi công và khánh thành dịp Quốc khánh

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố về danh mục các dự án dự kiến khởi công, khánh thành chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố lần thứ 1.

Thành phố dự kiến có 9 dự án, công trình cấp Trung ương khởi công, khánh thành dịp này.

Cụ thể, 5 dự án khởi công gồm: Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8 cũ; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật); Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước; Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến.

Nhóm 4 dự án cấp Trung ương khánh thành có: Dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2); dự án xây dựng Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch, thuộc gói thầu XL1); dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Trong số các dự án trên, dự án Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ dự kiến khánh thành vào ngày 19/8, có tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng. Công trình quy mô 2.000 chỗ và phòng tập luyện đa năng 300 chỗ.

Tổng diện tích sàn xây dựng là 31.668m2. Đây vừa là nơi tổ chức biểu diễn đơn thuần vừa là một trung tâm đào tạo nghệ thuật biểu diễn, tổ chức các cuộc hội nghị, gặp gỡ, trao đổi...; xứng tầm là một trong những công trình thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi được khởi công đợt này có tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, là dự án trọng điểm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố.

Khi dự án được xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tăng diện tích mảng xanh và cây xanh, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Cùng với 9 dự án cấp Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 23 dự án và khánh thành 7 dự án cấp thành phố. Nổi bật là khởi công các dự án: Xây mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao; cầu Rạch Tôm; xây dựng nút giao Ngã tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá; xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn)…/.

