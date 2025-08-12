Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 3,8 tỷ USD vào các khu công nghiệp

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đạt hơn 3,8 tỷ USD.

Trong số đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,4 tỷ USD, bao gồm: 133 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD và 106 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 1,33 tỷ USD.

Vốn đầu tư trong nước đạt hơn 1,4 tỷ USD, bao gồm 74 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 tỷ USD và 35 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 298,5 triệu USD.

Thu hút đầu tư cao nhất từ đầu năm đến nay là khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2 tỷ USD, đạt 110,61% kế hoạch (1,88 tỷ USD). Trong số đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ USD (gồm 23 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 421,3 triệu USD và 17 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm hơn 879,7 triệu USD); vốn đầu tư trong nước đạt gần 778,5 triệu USD (gồm 18 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 697,4 triệu USD và 10 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm hơn 81 triệu USD).

Tiếp đến là khu vực Bình Dương, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 1,4 tỷ USD, đạt 115% kế hoạch (1,244 tỷ USD); trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ USD (gồm 94 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 644,1 triệu USD và 75 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm hơn 422,3 triệu USD); vốn đầu tư trong nước đạt hơn 359,4 triệu USD (gồm 16 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 335 triệu USD và 4 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm hơn 24,3 triệu USD.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư thu hút đạt 349,37 triệu USD, đạt 58,23% kế hoạch (600 triệu USD); trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 55,5 triệu USD (gồm 16 dự án cấp mới và 14 dự án điều chỉnh tăng vốn); vốn đầu tư trong nước đạt hơn 293,8 triệu USD (gồm 40 dự án cấp mới và 21 dự án điều chỉnh tăng vốn).

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố có hơn 5.700 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có 1.764 dự án; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu có 635 dự án và khu vực Bình Dương có hơn 3.308 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 74,8 tỷ USD.

Trong số đó, có hơn 3.500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký hơn 56 tỷ USD; hơn 2.200 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư đăng ký tương đương 18,79 tỷ USD.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 28/7/2025 về việc thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh./.

