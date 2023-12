TP.HCM: Cảnh báo các hội, nhóm tội phạm công nghệ cao trên mạng xã hội

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Trao đổi với báo chí chiều 14/12, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các hội, nhóm với những tên gọi tiêu cực như “Hội bùng nợ,” “Hội vỡ nợ làm liều”…

Trên thực tế, không ít những vụ cướp của, gây rối an ninh trật tự xảy ra thời gian qua có những đối tượng gây án quen nhau qua các hội, nhóm này rồi cùng lên kế hoạch phạm tội. Điển hình vụ cướp ngân hàng xảy ra tại huyện Hóc Môn tháng 10 vừa qua.



Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi, bàn bạc, thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó có các hội, nhóm kín trên mạng (trên Zalo, Telegram, Facebook…) với mục đích tìm cách trốn nợ, vay nợ, bùng nợ… hay bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen,” cướp tài sản, cờ bạc, ma túy hay các hình thức tệ nạn xã hội khác. Đây là hành vi nguy hiểm, do là môi trường dễ dàng tập hợp nhiều đối tượng đang rơi vào khó khăn, túng quẫn nhưng lười lao động, có xu hướng hình thành tư tưởng phạm tội và băng nhóm tội phạm.

Thậm chí, một số đối tượng có hành vi tán phát bài viết để hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội hoặc lôi kéo, bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay, các dịch vụ mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng phổ biến có nhiều người dùng tại Việt Nam như Facebook, Telegram… do tập đoàn, công ty cung ứng dịch vụ xuyên biên giới buông lỏng kiểm duyệt, quản lý nội dung, tài khoản mạng xã hội nên các đối tượng có điều kiện thành lập hội nhóm có tính chất vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nắm và dự báo tình hình, từ đó đề ra nhiều nhóm giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá vụ án kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp cần quan tâm quản lý con em, học sinh, nhân viên tham gia hội, nhóm tiêu cực trên mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội xảy ra.

Nhằm ngăn chặn tội phạm phát sinh từ các hội, nhóm kín trên mạng xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung thực hiện một số giải pháp như phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nội dung, kịp thời gỡ bỏ hội, nhóm, tài khoản, trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an Thành phố triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm gây phát sinh hệ lụy xấu trong xã hội như ma túy, tín dụng đen, cờ bạc…; đồng thời, tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi hướng dẫn người khác phạm tội trên mạng, hành vi lợi dụng không gian mạng lôi kéo, tập hợp băng nhóm tội phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm; trong đó, chú trọng nội dung cảnh báo, khuyến cáo hành vi tạo lập hoặc tham gia hội nhóm có tính chất, xu hướng tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật để người dân chủ động nhận biết, không tham gia. Đồng thời, thông qua hệ thống trang mạng xã hội của Công an Thành phố để cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về phòng ngừa, phát hiện tội phạm, kịp thời báo cáo, tham gia cùng lực lượng Công an đấu tranh xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi phạm tội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà lưu ý thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm sẽ gia tăng, Công an Thành phố xây dựng Kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn nhằm giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoạt động văn hóa lễ hội tại Thành phố.

Trong đó, đơn vị phân công cụ thể trọng tâm công tác, chỉ tiêu tấn công, trấn áp tội phạm đối với từng hệ lực lượng, từng cấp với quan điểm "triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực," "không vùng cấm, không có ngoại lệ."

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm sáng mai (15/12), tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố tổ chức ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024./.



