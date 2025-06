Triển khai nền tảng lưu trữ năng lượng Pin cho các nền kinh tế cácbon thấp

Ngày 12/6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh (GEAPP) công bố thỏa thuận tài trợ để thành lập ENABLE (nền tảng Tăng cường tiếp cận Hệ thống lưu trữ năng lượng Pin cho các nền kinh tế cácbon thấp) nhằm đẩy nhanh việc triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng trên khắp khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

ENABLE tập trung huy động nguồn lực tài chính và nhân lực từ ADB, GEAPP cùng các đối tác phát triển có cùng định hướng, qua đó tăng tốc thực hiện các dự án BESS. Khoản tài trợ do ADB quản lý bao gồm 0,5 triệu USD từ Quỹ Đổi mới Năng lượng thông minh (SEIF) thuộc Cơ sở đối tác tài trợ năng lượng sạch và 0,25 triệu USD từ GEAPP.

Bà Cindy Cisneros-Tiangco, Giám đốc các khu vực mới nổi, Văn phòng Năng lượng của ADB cho biết: “ENABLE giải quyết rào cản then chốt bằng cách cung cấp chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ phát triển dự án và giải pháp tài chính đổi mới, giúp các quốc gia tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào lưới điện. Khi nhu cầu năng lượng trong khu vực đang gia tăng nhanh chóng, hệ thống pin lưu trữ năng lượng trở thành công nghệ thiết yếu để đảm bảo hệ thống điện sạch, ổn định và tin cậy.”

Dự kiến, công suất năng lượng tái tạo tại khu vực này sẽ tăng gần 430 gigawatt (GW) trong giai đoạn 2023-2028. Trong đó, các hệ thống điện mặt trời sẽ chiếm hai phần ba mức tăng trưởng, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn do các công ty điện lực triển khai. Với sự mở rộng mạnh mẽ này, các giải pháp pin lưu trữ năng lượng (BESS) là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định của lưới điện và tối ưu hóa hiệu quả của năng lượng tái tạo.

Tại Việt Nam, quy hoạch phát triển điện lực mới nhất của đất nước được phê duyệt vào tháng 5/2023, đặt mục tiêu hơn gấp đôi công suất phát điện tối đa lên 150GW vào năm 2030, so với mức 69GW vào năm 2020. Kế hoạch này đánh dấu sự chuyển hướng khỏi nhiệt điện than, với mục tiêu đạt gần một nửa tổng công suất phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Việt Nam hiện đã là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lượng tái tạo, với tổng công suất lắp đặt đạt 21GW. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu điện do hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng kịp và việc tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện còn nhiều hạn chế.

“Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 49% tổng công suất điện đến từ năng lượng Mặt Trời và gió. Nhưng để đạt được điều đó, chúng tôi cần thiết lập hệ thống pin lưu trữ năng lượng - BESS. Trong 2 năm qua, GEAPP đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu quan trọng về điều tần, thay thế các nhà máy điện than bằng năng lượng tái tạo và BESS tại miền Bắc cũng như xây dựng các bản thiết kế chi tiết về cách BESS và điện mặt trời có thể tăng cường hệ thống điện quốc gia. Với nền tảng ENABLE vừa được ra mắt, chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để thu hẹp khoảng cách chính sách và đưa BESS vào thị trường điện Việt Nam,” ông Nguyễn Mạnh Cường, đại diện Viện Năng lượng Việt Nam chia sẻ bên thềm sự kiện.

Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 49% tổng công suất điện đến từ năng lượng Mặt Trời và gió. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Kitty Bu - Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của GEAPP thì cho hay thông qua ENABLE, GEAPP đang góp phần giải quyết khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng, một lĩnh vực mà nếu không phát triển có thể kìm hãm tiềm năng năng lượng sạch của khu vực.

"Cách tiếp cận của chúng tôi có điểm khác biệt là sử dụng nguồn vốn từ thiện để giảm thiểu rủi ro và huy động thêm vốn đầu tư tư nhân. Sự hợp tác với ADB cho phép chúng tôi tháo gỡ các rào cản thị trường một cách có hệ thống và tạo điều kiện để BESS trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn, phổ biến trên toàn khu vực,” bà cho biết.

Trong giai đoạn ba năm đầu tiên, ENABLE sẽ ưu tiên triển khai tại Việt Nam, Mông Cổ và Campuchia với cách tiếp cận được điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn phát triển BESS của mỗi quốc gia. Nền tảng này cũng hướng đến việc mở rộng phạm vi hỗ trợ sang các quốc gia khác trong khu vực./.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh Để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu điện và sản xuất năng lượng mới, Bộ Công Thương đã xác định rõ các khu vực tiềm năng gồm miền Trung và miền Nam, quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW.