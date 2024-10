Trung Quốc: 6 người mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở miền Bắc

Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường để giải cứu những người thợ mỏ gặp nạn tại mỏ than thuộc công ty Qianjiaying, công ty con thuộc Tập đoàn khai thác than Kailuan do nhà nước sở hữu tại tỉnh Hà Bắc.

Hiện trường một vụ sập mỏ than ở Trung Quốc. (Nguồn: CNN)

Rạng sáng 23/10 (giờ địa phương), một mỏ than tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã bị sập, khiến 6 công nhân bị mắc kẹt bên trong.

Mỏ than thuộc công ty Qianjiaying, công ty con thuộc Tập đoàn khai thác than Kailuan do nhà nước sở hữu tại tỉnh Hà Bắc.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động ngay lập tức nhằm tiếp cận và giải cứu những người thợ mỏ gặp nạn.

An toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây, tuy nhiên, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra với ngành này, thường do việc thực thi các quy trình an toàn lỏng lẻo, đặc biệt là tại những mỏ còn thô sơ./.

