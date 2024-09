Trung Quốc nêu 3 đề xuất giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Ukraine

Phát biểu khi tham dự cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Phát biểu khi tham dự cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò là cầu nối giúp thu hẹp bất đồng, ủng hộ việc tìm kiếm lập trường chung, bảo vệ an ninh chung và xây dựng hòa bình lâu dài.

Trong vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất.

Đầu tiên là cần tăng cường ý thức khủng hoảng trong việc giảm căng thẳng. Ông kêu gọi không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, không tấn công các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình như nhà máy điện hạt nhân, không tấn công dân thường và các cơ sở dân sự.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Vương Nghị, cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nắm lấy cơ hội hiện nay để xây dựng nỗ lực chung trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Cuối cùng, ông Vương Nghị cho rằng cần nâng cao ý thức cấp bách trong việc kiểm soát hiệu ứng lan tỏa. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác về năng lượng, tài chính, thương mại, an ninh lương thực và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng như đường ống dẫn dầu và khí đốt nhằm cùng nhau duy trì sự ổn định và liên tục của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ hòa bình và vẫn đang duy trì tiếp xúc với tất cả các bên gồm cả Nga và Ukraine.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp nhằm duy trì tầm nhìn về một nền an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững./.

