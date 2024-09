Trung ương hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu nhà tập thể xuống cấp tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phải di dời người dân tránh bão số 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chiều tối 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá tình hình phòng, chống và công tác khắc phục hậu quả Bão số 3 tại thành phố Hải Phòng.

Cùng đi có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao Thông; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Kiểm tra Khu tập thể A7 được xây dựng từ những năm 1960 ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương thành phố Hải Phòng cũng như người dân trong khu tập thể đã di dời toàn bộ người dân sinh sống trong khu tập thể tới nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của Bão số 3, các tòa nhà ở Khu tập thể A7 bị nghiêng nứt, có nguy cơ đổ sập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân, kiên quyết bảo vệ người dân, không về sinh sống ở các tòa nhà này; nghiên cứu bố trí nơi an cư cho người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để ai không có nơi ở.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng rà soát các chung cư cũ trên địa bàn toàn thành phố, cương quyết di dời người dân từ các nhà chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn, mất vệ sinh... tới nơi ở mới an toàn, với chính sách mua hoặc thuê mua, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tuân thủ pháp luật về nhà ở, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá tình hình phòng, chống và công tác khắc phục hậu quả Bão số 3 tại thành phố Hải Phòng.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết thực hiện các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, phân công lãnh đạo xuống địa bàn; tổ chức và đôn đốc công tác phòng, chống bão tại các địa phương. Tuy nhiên với cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, bão số 3 đã gây thiệt hại lớn.

Tính đến 12 giờ trưa 8/9, tại Hải Phòng, bão số 3 làm 2 người tử vong; 18 người bị thương; nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh; đường dây thông tin mất liên lạc; giao thông ách tắc nghiêm trọng; hầu hết các khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây.

Cụ thể, bão số 3 làm hư hỏng 528 nhà dân; 128 trường học, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc; 3 trạm biến áp, 367 cột điện, cột chiếu sáng; 210 cơ sở trang trại, 6.059 cây xanh, 1.200ha cây ăn quả, 48 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 16.735ha lúa và hoa màu...

Riêng sự cố Tàu Minh Anh 01, với 12 thuyền viên bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu neo vịnh Lan Hạ đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hải Phòng đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá, thống kê chi tiết thiệt hại; phân loại mức độ hư hại của công trình, kết cấu hạ tầng để có phương án khắc phục phù hợp; thu dọn cây đổ, vật cản khôi phục giao thông, sửa chữa khắc phục kết cấu hạ tầng thiết yếu; khẩn trương cấp điện, cấp nước, khôi phục các hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc; tiêu thoát nước ngập úng, vệ sinh môi trường.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo tình hình và việc chung tay, góp sức cùng Hải Phòng trong phòng, chống và khắc phục hậu quả Bão số 3, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới gia đình, cơ quan, đơn vị thành phố Hải Phòng có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do Bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về công tác khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về biện pháp phòng, chống Bão số 3, giảm thiệt hại nhất có thể và kịp thời triển khai khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hải Phòng rà soát, triển khai hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương do Bão số 3; rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức khắc phục hiệu quả; kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; cắt dọn, dựng trồng lại cây xanh, đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục ngay tình trạng mất điện, mất sóng internet; khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế đảm bảo không có học sinh nào không có lớp học, không người dân nào không có nơi khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, rà soát, có chính sách về vốn, thuế, phí, lệ phí hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát việc tăng giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo giao thông thông suốt; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả thiên tai và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn này.

Nhất trí giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng trong khắc phục hậu quả do bão số 3 gây nên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý Trung ương hỗ trợ thành phố Hải Phòng 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3, giúp thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2025; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.