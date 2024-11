Truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch Lâm Đồng

Liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 10 bị can.

Các bị can: Mai Tiến Dũng, Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 10 bị can, trong đó cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp; cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II, Thanh tra Chính phủ) Lê Quốc Khanh; cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ.”

Cựu Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I, Văn phòng Chính phủ) Trần Bích Ngọc; cựu Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hồng Giang cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ.”

Theo cáo trạng, do xác định có vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận 929 kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí dùng tiền và sử dụng các mối quan hệ để tác động các bị can thuộc Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; thông đồng, thỏa thuận, đưa tiền hối 1ộ, thao túng các bị can thuộc Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để các bị can thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước nêu trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi trái công vụ, nhiệm vụ giúp Trí thay đổi Kết luận Thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án theo Kết luận 1033, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, theo kết quả điều tra, năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (viết tắt Dự án Đại Ninh), tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600ha.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm.

Công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Bị can Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Việc này khiến một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành báo cáo mới, hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.

Một số cán bộ tại tỉnh Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho bị can Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.

Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện, người hưởng lợi là bị can Trí.

Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595ha đất lòng hồ của Dự án Đại Ninh, gây lãng phí tài nguyên đất.

Từ khi Dự án Đại Ninh được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép…

Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần đưa hối lộ tổng số tiền 7,05 tỷ đồng cho các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để các bị can thực hiện các hành vi sai phạm, giúp Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra, từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp thục thực hiện Dự án trái quy định của pháp luật.

Nguyễn Cao Trí đã đưa 5 lần tổng số tiền 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận; 7 lần đưa tổng số tiền 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp.

Nguyễn Cao Trí đưa tổng số tiền 750 triệu đồng cho các bị can là thành viên Tổ công tác gồm: Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định, Nguyễn Ngọc Ánh.

Nguyễn Cao Trí cũng biếu cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng số tiền 200 triệu đồng; Trần Bích Ngọc được Trí biếu 50 triệu đồng./.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng "lập công chuộc tội" trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng được ghi nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, lập công chuộc tội trong vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).