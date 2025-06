T&T Group trao thưởng hơn 1,2 tỷ đồng cho Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ trao thưởng cho các huấn luyện viên và vận động viên có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 43 năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các huấn luyện viên và vận động viên, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Lãnh đạo Tập đoàn trong hành trình phát triển thể thao thành tích cao, góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng.

Tại Giải đấu vừa qua, các tay vợt của Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã xuất sắc giành được 3 Huy chương Vàng (đôi nam, đơn nam, đồng đội nam) và 3 Huy chương Đồng (đôi nam nữ, đôi nam, đơn nữ).

Đinh Anh Hoàng trở thành nhà vô địch đơn nam mới, chấm dứt sự thống trị của Hà Nội, Hải Dương. Anh và Lê Đình Đức cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch đôi nam năm thứ 6 liên tiếp.

Ở nội dung đồng đội nam, Công an Nhân dân-T&T xuất sắc đánh bại đội Hà Nội 3-0 trong trận chung kết, đòi lại ngôi vô địch đã mất năm trước.

Tay vợt Lê Đình Đức còn lập kỳ tích khi thắng Đương kim vô địch Nguyễn Anh Tú ở chung kết đồng đội nam, mang lại lợi thế quyết định cho đội nhà.

Thành công tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân năm 2025 đã tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã liên tục gặt hái trong thời gian vừa qua, và là minh chứng sống động cho “quả ngọt” từ sự kết hợp giữa thể thao Công an Nhân dân và T&T Group cũng như sự đầu tư bài bản cho việc huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho các VĐV.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T Group, và Đại tá Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân, trao thưởng cho vận động viên Hoàng Trà My và Trần Mai Ngọc. (Nguồn: T&T Group)

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T Group, sự hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân chính là minh chứng cho mô hình hợp tác hiệu quả giữa nguồn lực công và tư, cùng chung tay kiến tạo nền thể thao phát triển thực chất và bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là sự chia sẻ tầm nhìn, cùng nhau xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp để phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng.

“Trong hành trình tới, T&T Group cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, không chỉ đầu tư về nguồn lực vật chất mà còn cả về tinh thần, để chúng ta tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên phát huy tài năng, chinh phục những mục tiêu xa hơn, cao hơn trong tương lai,” ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: T&T Group)

Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, cũng đã có những chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt hành trình kể từ khi thành lập Câu lạc bộ Bóng bàn T&T, đến sự hợp tác cùng với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân và những kết quả có được ngày hôm nay.

Ông bầu nói ít, làm nhiều của thể thao Việt Nam cũng cảm ơn Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Trung tâm huấn luyện và thi đấu Công an Nhân dân đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đạt được thành tích đáng tự hào này.

Nhận định rằng “Thể thao thành tích cao có được đã khó, giữ được còn khó hơn,” bầu Hiển tin tưởng và mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy và quyết tâm cao hơn nữa.

“Chúng ta tiếp tục chinh phục đỉnh cao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, không chỉ ở các giải trong nước mà còn hướng tới khu vực và châu Á. Các bạn luôn luôn phải khát vọng, cống hiến. Vinh quang này không chỉ cho cá nhân, vinh quang cũng là màu áo chúng ta đang khoác, và mở rộng ra là tinh thần tự hào dân tộc Việt Nam,” ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã chúc mừng thành tích xuất sắc của Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cũng bày tỏ sự cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và cá nhân ông Đỗ Quang Hiển đã đồng hành, tạo điều kiện để các huấn luyện viên, vận động viên về chung một mái nhà Công an Nhân dân-T&T, được tập luyện, thi đấu trong môi trường tốt nhất để có được kết quả vượt trội.

Ban Huấn luyện Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T nhận giải thưởng sau thành tích đạt được tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân vừa qua. (Nguồn: T&T Group)

Trước thềm giải đấu, Chủ tịch Điều hành T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển, đã quyết định đầu tư cho các vận động viên đi tập huấn tại Trung Quốc, nhờ đó, nhiều tay vợt của Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã có sự bứt phá rõ rệt.

Điển hình như Đinh Anh Hoàng đã thực sự “lột xác” mạnh mẽ trong lối chơi, tự tin tấn công và bền bỉ hơn trước. Chiến thắng 4-1 trước Nguyễn Anh Tú ở chung kết đơn nam quốc gia vừa qua, trận đấu mà Anh Hoàng hoàn toàn làm chủ thế trận với lối đánh nhanh, uy lực cả hai tay, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc cọ xát quốc tế.

Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T chính thức thành lập vào tháng 5/2024, sau khi Bộ Công an (Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn T&T Group. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một doanh nghiệp tư nhân bắt tay với ngành thể thao Công an nhằm chung tay phát triển một môn thể thao trọng điểm.

Ngay sau đó, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã tham dự Giải bóng bàn Vô địch Quốc gia 2024 tại Nha Trang và vượt xa chỉ tiêu đặt ra với với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.

Không dừng lại ở đó, tại Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024 diễn ra tại Đà Nẵng, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng. Trước khi bước vào giải, Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T chỉ đặt mục tiêu giành 8 Huy chương Vàng, có nghĩa thành tích đạt được nhiều hơn tới 5 Huy chương Vàng.

Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T đã đạt được thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 43 năm 2025. (Nguồn: T&T Group)

T&T Group và bầu Hiển cũng đã cho thấy sự quan tâm và cam kết đầu tư mạnh mẽ cho bóng bàn Việt Nam nói chung và Câu lạc bộ Bóng bàn Công an Nhân dân-T&T nói riêng.

Sau SEA Games 32, nơi Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng bàn lịch sử nội dung đôi nam nữ, T&T Group thưởng “nóng” 1,15 tỷ đồng cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam, trong đó có hai người hùng Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc.

Tiếp đó, T&T cùng Bộ Công an tổ chức lễ vinh danh Câu lạc bộ Công an Nhân dân-T&T, trao thưởng kỷ lục 1,5 tỷ đồng cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường với thành tích ở giải Vô địch Quốc gia 2024 - mức thưởng chưa từng có trong lịch sử bóng bàn Việt Nam.

Tại lễ trao thưởng lần này, các huấn luyện viên, vận động viên Câu lạc bộ bóng bàn Câu lạc bộ-T&T tiếp tục được nhận thưởng với tổng số tiền lên tới 1,26 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự ghi nhận kịp thời từ lãnh đạo Tập đoàn T&T Group, thể hiện sự quan tâm và cam kết đầu tư mạnh mẽ của bầu Hiển.

Những thành tích ấn tượng mà Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân-T&T gặt hái được trong hơn 1 năm qua đã trở thành “bệ phóng” hoàn hảo cho một cuộc tăng tốc chinh phục những đỉnh cao nhất của bóng bàn Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực, châu lục và thế giới./.

