Tuần hành ủng hộ Palestine biến thành đụng độ tại Thụy Sĩ

Cuộc tuần hành ủng hộ Palestine ở thủ đô Bern (Thụy Sĩ) biến thành đụng độ khi cảnh sát tìm cách giới hạn khu vực di chuyển của những người tham gia tuần hành.

Ngày 12/10, cảnh sát bang Bern của Thụy Sĩ cho biết ít nhất 18 cảnh sát và 7 người đã bị thương sau khi hàng nghìn người xuống đường tuần hành ủng hộ Palestine.

Theo thông báo, cuộc tuần hành ở thủ đô Bern biến thành đụng độ khi cảnh sát tìm cách giới hạn khu vực di chuyển của những người tham gia tuần hành.

Một số người quá khích đã ném chai lọ và đồ vật vào phía lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải dùng tới vòi rồng và lựu đạn hơi cay để xử lý tình hình.

Cảnh sát ước tính hơn 50 tòa nhà ở Bern đã bị hư hại, khi người biểu tình quá khích đập vỡ nhiều cửa sổ và phun sơn lên các tòa nhà.

Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin thiệt hại có thể lên tới hàng triệu USD, đồng thời cho biết thêm cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm ủng hộ Palestine trên khắp Thụy Sĩ.

Những cuộc đụng độ gây thương tích như trên rất hiếm xảy ra ở Thụy Sĩ. Trước đó, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hôm 2/10 cũng kéo theo đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình./.

Tây Ban Nha: Người biểu tình ủng hộ Palestine tràn xuống đường phố thủ đô Người biểu tình ủng hộ Palestine tràn xuống đường phố khiến chặng cuối của Giải đua xe đạp Vuelta - một trong 3 giải Grand Tour danh giá nhất thế giới trong môn đua xe đạp đường trường, phải hủy bỏ.