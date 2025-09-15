Tây Ban Nha: Người biểu tình ủng hộ Palestine tràn xuống đường phố thủ đô

Thế giới

Người biểu tình ủng hộ Palestine tràn xuống đường phố khiến chặng cuối của Giải đua xe đạp Vuelta - một trong 3 giải Grand Tour danh giá nhất thế giới trong môn đua xe đạp đường trường, phải hủy bỏ.

Quang cảnh cuộc biểu tình. (Ảnh: AFP)

Làn sóng người biểu tình ủng hộ Palestine đã tràn xuống đường phố ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha trong ngày 14/9, khiến chặng cuối của Giải đua xe đạp Vuelta - một trong 3 giải Grand Tour danh giá nhất thế giới trong môn đua xe đạp đường trường, buộc phải hủy bỏ trong khói mù và hơi cay.

Người biểu tình mang cờ Palestine, hô khẩu hiệu ủng hộ Gaza, phá rào chắn trên Đại lộ Gran Via và tràn vào đường đua ngay trước khi các cuarơ đi qua. Cảnh sát được tăng cường lực lượng theo kế hoạch “triển khai đặc biệt” đã dùng hơi cay và biện pháp trấn áp để giải tán đám đông.

Khi hay tin ban tổ chức hủy chặng đua, đám đông hò reo: “Palestine thắng chặng Vuelta này," đồng thời giương cao khẩu hiệu “Tẩy chay Israel," “Đây không phải là chiến tranh, mà là diệt chủng," “Không còn trẻ em vô tội chết chóc."

Chuỗi biểu tình kéo dài đã thu hút sự chú ý lớn, nhiều lần buộc các chặng đua phải rút ngắn, thậm chí gây tai nạn khi người biểu tình bất ngờ tràn vào đường đua, làm dấy lên lo ngại về an toàn và tính toàn vẹn của giải đấu.

Đáng chú ý, giải đua lần này có sự tham dự của đội Premier Tech đến từ Israel.

Để đối phó với nguy cơ hỗn loạn, chính quyền đã huy động 1.100 cảnh sát - đợt triển khai an ninh lớn nhất tại thủ đô Madrid kể từ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2022.

Tuy nhiên, lực lượng này vẫn không thể ngăn chặn các vụ xâm nhập dọc tuyến đường đua dự kiến đi qua Bảo tàng Prado và Quảng trường Cibeles, nơi cảnh sát lập hàng rào ngăn chặn.

Trước đó, Thủ tướng Sanchez đã bày tỏ “sự ngưỡng mộ đối với nhân dân Tây Ban Nha đang vận động vì những lý tưởng chính đáng như Palestine” bằng cách biểu tình trong cuộc đua.

Người biểu tình ủng hộ Palestine, yêu cầu chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, nhiều lần nhắm vào Giải đua xe đạp Vuelta 2025 vì sự tham gia của đội đua xe đạp Premier Tech, buộc nhiều chặng trước đó phải rút ngắn./.

