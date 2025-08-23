Va chạm với xe đầu kéo, hai thanh niên tử vong

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 23/8, trên Quốc lộ 31 đoạn qua tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm 2 thanh niên tử vong.

Cụ thể: thời điểm trên, cháu N.T.T (sinh ngày 17/8/2009, thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, Bắc Ninh), điều khiển xe môtô không gắn biển số, chở cháu H.T.B (sinh năm 2007, tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Chũ, Bắc Ninh) va chạm với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 98C-126.xx kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 98R-018.xx do anh T.V.C (sinh năm 1991, tổ dân phố Kép 3, phường Chũ) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu N.T.T tử vong tại chỗ, cháu H.T.B được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến điều tra hiện trường và kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ôtô đầu kéo (không phát hiện vi phạm nồng độ cồn).

Hiện Công an phường Chũ phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc./.

