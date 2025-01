Viên chức, người lao động nghỉ thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp như thế nào?

Theo khoản 1 và khoản 5 Điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2025, có 12 hạng giấy phép lái xe ôtô là B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.